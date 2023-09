Immobilier : 7 raisons d’acheter en 2023

Acheter en 2023, malgré la hausse des taux, est-ce toujours une décision judicieuse ? Les experts de Prelys Courtage sont formels : 2023 permet d’avoir du temps pour la réflexion et, acheter, de ne pas jeter l’argent par les fenêtres.

Depuis début 2023, le marché immobilier est le théâtre d’une crise sans précédent, exacerbée par la hausse des taux d’intérêt.

De plus en plus de Français s’interrogent : est-ce le bon moment pour un achat immobilier ? Faut-il attendre que les prix des logements baissent pour compenser la hausse des taux de crédit ? Les taux d’intérêt peuvent fluctuer, mais l’achat d’un bien immobilier demeure une décision financièrement avisée en 2023, même avec des taux oscillant autour de 4/5 %. Prelys Courtage fait le point sur les raison d’acheter en 2023.

Du temps pour la réflexion

L’année en cours offre un précieux atout : du temps pour la réflexion. Les acheteurs disposent d’une fenêtre élargie pour explorer, effectuer des contre-visites et scruter chaque détail de leur projet immobilier, favorisant ainsi des décisions éclairées et équilibrées. De plus, dans le contexte actuel, la négociation des prix revêt une importance particulière. Les vendeurs se montrent souvent ouverts à la discussion, offrant aux acheteurs une marge de manœuvre pour forger des accords favorables.

De plus, la prolongation de la mensualisation du taux d’usure jusqu’à la fin de l’année 2023 crée un vent arrière propice à l’obtention de prêts, stimulant ainsi la production de financements immobiliers pour nos précieux acheteurs.

Ne pas jeter l’argent par les fenêtres

Au-delà du fait qu’il y ait un côté plaisir, émotion et que ce soit le début de la constitution d’un foyer, l’achat immobilier permet aussi de ne pas jeter son argent par la fenêtre.

» En 2023, l’achat immobilier offre un éventail d’opportunités précieuses. Collaborer avec un courtier en immobilier de confiance s’avère être un atout essentiel pour tracer le chemin de l’investissement immobilier de manière avisée et pour vous guider à chaque étape du processus, optimisant ainsi le parcours financier« , explique Damien Pacouil, fondateur de Prelys Courtage.

Amortissement de l’investissement

Contrairement aux loyers versés en location, l’achat d’un bien immobilier permet d’investir intelligemment, créant un actif qui peut potentiellement prendre de la valeur au fil du temps.

Mensualité de prêt fixe

Une mensualité de prêt reste constante tout au long du contrat de prêt, offrant une stabilité financière. De plus, s’il y a souscription à un prêt à taux fixe, il est même possible que la mensualité diminue avec le temps.

Possibilité de suspendre les mensualités

En cas de difficultés financières imprévues, la plupart des prêts immobiliers offrent la possibilité de suspendre les mensualités pendant 6 mois à 1 an, offrant ainsi une souplesse précieuse en cas de besoin.

Préparation à la retraite

Devenir propriétaire de sa résidence principale en remboursant son crédit immobilier est l’un des meilleurs moyens de se préparer à la retraite, en anticipant la baisse de revenus liée à cette étape de la vie.

Transmission de patrimoine

Posséder un bien immobilier offre également la possibilité de transmettre un patrimoine solide à la génération suivante, contribuant ainsi à la sécurité financière de la famille.