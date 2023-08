Crédit immobilier : En septembre, les bons profils peuvent encore emprunter en-dessous de 4% 

Le mois dernier, les taux ont connu sur toutes les durées un rythme de hausse de plus de 20 centièmes. Ainsi, en août, les clients CAFPI ont pu emprunter en moyenne à 3,87% sur 15 ans contre 3,59% le mois précédent (+28 centièmes) ; à 3,94% sur 20 ans contre 3,72% en juillet (+22 centièmes) et à 4,09% sur 25 ans contre 3,86% un mois plus tôt (+23 centièmes).

Le cap des taux à 4% est atteint

L’été est une période toujours particulière pour les barèmes bancaires. Ainsi, on observe qu’ils sont stables par rapport au mois dernier.

« En effet, la plupart de nos partenaires bancaires maintiennent leurs barèmes d’août pour une grande partie du mois de septembre, explique Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI. Ce qui permet aux profils d’emprunteurs aux revenus les plus importants d’obtenir, dans certaines régions, des taux très attractifs encore en-dessous de 4% : 3,30% sur 15 ans, 3,49% sur 20 ans et 3,58% sur 25 ans.«

Jusqu’où iront les taux ?

C’est LA grande question qui dépend encore aujourd’hui du niveau d’inflation. Si, aux Etats-Unis, elle ralentit franchement – passant de 9 à 3% en un an–, en France, nous n’en sommes pas tout à fait à ce niveau de ralentissement.

La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne (BCE) le 14 septembre prochain nous permettra d’avoir une idée du niveau de taux pour la fin de l’année et l’année prochaine. Cette réunion confirmera-t-elle la récente inflexion de la politique monétaire européenne avec l’arrêt de la remontée des taux directeurs ? Ou suivra-t-elle le chemin d’une nouvelle hausse ?

Ce qui est certain c’est que les 8 dernières remontées des taux directeurs réalisées par la BCE ces derniers mois auront pour conséquence de faire culminer les taux d’intérêt autour de 5% dès 2024.

Le taux d’usure en hausse : 5,56% pour les prêts sur 20 ans et plus

Comme tous les mois depuis janvier dernier, les taux d’usure ont été actualisés par la Banque de France. Ainsi, pour les prêts sur 20 ans et plus, les banques peuvent aller jusqu’à 5,56% (+0,23% par rapport à août) pour financer les projets immobiliers de leurs clients. Si la hausse du taux d’usure poursuit son rythme actuel, on pourrait atteindre un taux d’usure (pour les prêts sur 20 ans et plus) au-dessus de 6% dès le mois de décembre prochain.

La rentrée, une période propice à la concrétisation des projets immobiliers

Au vu des dernières hausses des taux, certains gros réseaux bancaires réintègrent dans leur stratégie la distribution de crédit aux particuliers. Il est donc judicieux pour les emprunteurs de lancer ou de relancer leur projet immobilier. Des taux de crédit autour de 4% sont des taux attractifs, rappelons que, dans les années 1980, il était normal d’emprunter à deux chiffres : 17,6% en 1981 à titre d’exemple (source Observatoire Crédit Logement/CSA). Emprunter au-dessus de l’inflation n’est pas non plus une anormalité, à titre d’exemple, dans les années 2000, les taux étaient autour de 5% et l’inflation en dessous de 2% (source Banque de France).