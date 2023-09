Maison fissurées par la sécheresse : 1022 nouvelles communes reconnues en état de catastrophe naturelle

En France, 1 maison individuelle sur 2 est menacée par le retrait-gonflement des argiles (RGA), un phénomène naturel aggravé par la sécheresse qui provoque des fissurations et des affaissements sur les maisons. Et le phénomène s’amplifie … Ce 8 septembre 2023 a été publié au Journal Officiel un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour 1022 nouvelles communes, réparties dans 59 départements.

La sécheresse, responsable de la déstabilisation des sols

Ces dernières années voient en effet augmenter les épisodes de sécheresse partout en France, toujours plus fréquents et plus intenses. Ces épisodes de fortes chaleurs sont responsables d’un phénomène encore peu connu : la déstabilisation des sols due au retrait-gonflement des argiles (RGA), qui provoque des dégradations graves sur les bâtiments, allant des fissures à l’effondrement.

10,5 millions de maisons individuelles sont directement exposées à un risque de RGA et le nombre de sinistres est en constante hausse dans toutes les régions de France, même dans les zones jusqu’ici classées en risque modéré voire faible.

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles saisi par les pouvoirs publics

Avec une augmentation exponentielle des sinistres, le phénomène de retrait-gonflement des argiles constitue aujourd’hui un véritable défi de prévention des risques géologiques et menace la pérennité du patrimoine bâti, ce qui va impliquer à court et à moyen terme davantage de prises en charge par les compagnies d’assurance.

Les particuliers dont la maison se fissure ou s’effondre se trouvent en situation de grande détresse financière et psychologique, car bien souvent, c’est l’épargne de toute une vie de travail qui s’écroule.

Face à l’ampleur du phénomène, le gouvernement a publié, le 8 février 2023, une ordonnance relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène de retrait-gonflement des argiles afin d’assouplir les règles de reconnaissance par l’Etat du régime de catastrophe naturelle (CatNat), tout en réservant les indemnisations aux sinistrés les plus graves.

Par ailleurs, le 6 avril 2023, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dégâts causés sur les biens immobiliers.

Enfin, la Première Ministre Elisabeth Borne a chargé le député Vincent Ledoux d’une mission temporaire sur le suivi du phénomène de retrait-gonflement des argiles afin d’étudier le soutien à apporter aux plus modestes et les moyens à mettre en œuvre en matière d’information et de prévention auprès des sinistrés et des élus.

Pour réparer les maisons fissurées et prévenir les prochains dégâts causés par la sécheresse sur les maisons, il existe une technologie innovante : l’injection de résine expansive. Cette technologie comble les fissures et consolide les maisons de manière durable, non invasive et rapide, en seulement quelques jours de travaux.

