Assèchement du parc locatif, baisse des ventes, fermetures des agences immobilières, difficultés de financement des rénovations énergétiques, encadrement des loyers… A la veille de la 14ème édition du Congrès annuel de l’UNIS, du 13 au 15 septembre, à Marseille, sa présidente, Danielle Dubrac, évoque l’Etat d’urgence dans l’immobilier au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

« Le constat d’urgence sur le marché est partagé par tous les professionnels du secteur immobilier. En effet, l’offre de logements s’assèche dans le locatif privé et la rénovation ne se fait pas« , explique la Présidente du la présidente du syndicat des professionnels de l’immobilier.

Le marché de la location privée perd les logements classés F et G

Pour rappel : l’interdiction de louer pèse sur les propriétaires/bailleurs de logements F et G qui ne rénovent pas « et ce sera pire dès 2025 et 2028″, insiste Danielle Dubrac. Beaucoup vendent aujourd’hui au lieu de se lancer dans des dépenses coûteuses. En résulte un manque d’offre en location résidentielle de longue durée. Le marché est donc très tendu dans le locatif puisque ce marché perd des logements classés F et G.

« Atteindre les objectifs de la Loi Climat et Résilience est très compliqué. Les travaux dépendent du propriétaire en tant qu’individu mais ils doivent aussi être votés en copropriété. Complexe … »

« Le problème de la rénovation énergétique, c’est son financement. Le calendrier de la rénovation énergétique est intenable« , martèle la présidente de l’UNIS.

Pour autant, l’Unis défend la loi Climat et Résilience destinée à décarboner le logement dans toutes les villes de France.

L’Unis compte générer une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)

« Nous allons demander au Ministre du logement, Patrice Vergriete, invité au Congrès, ce qui est prévu dans la loi de finances de 2024 pour aider les copropriétaires à réaliser des travaux. Car la question du financement, c’est la question fondamentale. Il y a des aides mais il y a le reste à charge, souvent lourd pour les ménages. On sait que MaPrimeRénov’ va être augmentée mais peut-on s’attendre à des annonces sur le financement du reste à charge ? S’il n’y a pas de solution sur le financement, l’Unis compte transférer la problématique sur une question juridique. »

L’Unis se prépare à générer une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) sur la loi « Climat et Résilience », à l’occasion d’un recours contre le décret « décence énergétique ».

Moduler l’encadrement des loyers en fonction de la performance énergétique

« On attend toujours le bilan promis sur les expérimentations menées dans certaines zones », déplore Danielle Dubrac. Mais pour l’Unis, l’étiquette énergétique devrait avoir un rôle à jouer dans un loyer. Il devrait y avoir deux catégories de grilles de façon à encourager un propriétaire à réaliser des travaux.

« Au lieu de sanctionner, allons vers une fiscalité intéressante pour les bailleurs privés. »

Les professionnels dans la tourmente

La profession malmenée par le marché attend un élan de solidarité. La venue Patrice Vergriete au Congrès de l’UNIS est un signe encourageant pour la profession. Des annonces du Ministre du Logement tomberaient à point nommé…