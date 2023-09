Alain Cohen Boulakia, avocat associé au cabinet SVA, est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il revient sur le mandat exclusif, nerf de la guerre des agents immobiliers.

« Sur le plan commercial, le partage des mandats est une bonne chose. Il sécurise le client de l’agence. Détenir un mandat et le partager permet de développer une commercialisation du bien plus rapide. »

L’Autorité de la concurrence a rendu un avis sur les honoraires des agents immobiliers et le modèle économique des agents immobiliers, quel regard porte-t-elle sur le mandat exclusif ? « Curieusement, elle ne s’est pas penchée et n’a pas proposé grand chose concernant la manière de faire évoluer le mandat exclusif.«

Le mandat exclusif favorise-t-il une hausse ou une baisse des honoraires ?

« Aucune étude n’a été réalisée mais je pense que cela favorise la baisse. Lorsque les mandats exclusifs se développement, les agents se battent pour en rentrer », explique Alain Cohen Boulakia. Un mandat partagé au Fichier AMEPI sécurise une partie de leurs honoraires donc ils peuvent revoir leurs honoraires à la baisse pour avoir plus de mandats. 2e facteur : les mandats sortent plus vite, or plus le stock tourne, plus on gagne d’argent, donc un agent qui gagne bien sa vie est plus à même de revoir là aussi ses honoraires à la baisse« .

Un mandat simple, plus cher ou moins cher ?

Dans beaucoup d’agences il n’y a pas de différenciation de tarif entre mandat simple mandat exclusif. Pour rentrer du mandat exclusif, il y a une astuce : proposer le mandat exclusif à un coût moindre que le mandat simple !