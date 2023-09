A l’occasion du Salon Patrimonia, qui aura lieu à Lyon, les 26 et 27 septembre, Colocatère, spécialiste de l’investissement en coliving, filiale de Finzzle groupe, lancera officiellement Finvest Immo et Finloc Immo, afin de diversifier et renforcer son offre d’investissement immobilier locatif grâce à une solution clé en main, depuis la prospection du bien jusqu’à sa gestion.

Forte de l’expertise des équipes de Colocatère dans la recherche de biens à réhabiliter pour les transformer en colocations, la nouvelle marque du groupe, Finvest Immo, affiche une double ambition : celle de contribuer à « verdir » le parc immobilier ancien et celle d’offrir aux investisseurs une solution d’investissement en immobilier locatif adaptée, personnalisée, sur mesure et accessible.

Les équipes de cette nouvelle entité accompagneront les investisseurs durant l’ensemble des étapes de leur projet : de la recherche du bien à l’ameublement et la décoration, en passant par les travaux (étape importante du processus), du simple rafraîchissement à la rénovation plus lourde ; et ceci en s’adaptant aux profils et à la stratégie patrimoniale de l’investisseur.

Une volonté de rendre l’investissement locatif plus accessible

Sensibles aux problématiques environnementales et énergétiques, les fondateurs de Colocatère ont souhaité poursuivre leur engagement dans la rénovation du parc immobilier, à travers Finvest Immo. Ce nouveau concept cible en priorité les surfaces comprises entre 15 m2 et 50 m2, du studio au T3, qui nécessitent des travaux (rafraîchissement, rénovation, réhabilitation) plus profonde.

« En nous appuyant sur les 12 années d’expérience de Colocatère et sur notre légitimité en matière de réhabilitation et transformation de biens en colocation, nous avons aujourd’hui pour objectif de transposer notre savoir-faire aux surfaces plus modestes, qui nécessitent une réelle expertise afin de respecter le cadre qu’impose la Loi Climat & Résilience et ainsi répondre de l’avenir du parc locatif français », explique Mickaël Champion, directeur du développement de l’offre Finvest Immo.

Ainsi, les appartements classés E, F et G rentrent également dans la cible de prospection des équipes de Finvest Immo. Ils présentent en effet l’intérêt d’une décote sur la valeur initiale du bien et offrent, dans le cas d’une totale rénovation, l’opportunité d’augmenter la rentabilité finale du bien via l’amélioration de la note DPE, mais également via les travaux d’aménagement et de décoration. L’important étant de s’adapter au maximum à l’existant et donc de conserver dans la mesure du possible les particularités du bien et ainsi son cachet d’origine (moulures, parquet, cheminée…).

Dans un contexte où les budgets des investisseurs sont limés en raison des difficultés d’obtention de crédit, de l’inflation…, Finvest Immo proposera une offre en adéquation avec la nouvelle donne budgétaire d’un certain nombre d’investisseurs.

« Pour prétendre à des projets Coliving dans le cadre de l’offre d’investissement Colocatère, nous prospectons de grandes surfaces transformables qui affichent de fait, des budgets proportionnels aux typologies de biens. L’ambition avec Finvest Immo est d’élargir le champ des opportunités en matière de prospection et ainsi mettre notre savoir-faire au service du plus grand nombre et rendre l’investissement locatif accessible à tous », affirme Loig Lemeilleur, directeur général de Colocatère.

La solution Finvest Immo propose donc des projets d’investissement dans l’immobilier locatif à partir de 100 000 € (acquisition du bien, frais de notaire, travaux et ameublement compris). Une opportunité pour les ménages français touchés ces derniers mois par la remontée des taux de crédits immobiliers et donc la réduction de leur enveloppe destinée à leurs projets d’investissement immobilier. Pour finaliser son concept clé en main, l’offre Finvest Immo est complétée d’une solution de gestion locative via sa nouvelle marque Finloc Immo qui intègre dans ses prestations, la sélection des locataires, le suivi des paiements de loyers, la maintenance des biens, etc…

Les équipes de Finvest immo et Finloc Immo sont déjà implantées sur un ensemble de 33 villes, permettant d’accompagner tous les profils d’investisseurs à travers la France avec un choix de biens très large.