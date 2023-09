Immobilier : Les refus de prêts provoquent inévitablement un effritement du cours de la pierre !

Si les acheteurs voient toujours de l’intérêt à s’attacher les bons et loyaux services d’un bien immobilier, ce rapprochement semble de plus en plus inaccessible. Les refus de prêts mettent à mal de nombreuses tentatives d’acquisition. Ce qui provoque inévitablement un effritement du cours de la pierre !

Immonot.com publie tous les deux mois la tendance du marché immobilier. Cette dernière est issue d’une enquête nationale réalisée fin août 2023 auprès d’études notariales réparties sur toute la France, décryptée par le Professeur Bernard Thion pour Immonot.com.

L’activité : de la morosité …

Les prévisions à fin octobre descendent au niveau d’activité des derniers mois.

Il ne faut pas confondre crise du logement et marché immobilier en crise. Si la première se révèle assez violente par manque d’anticipation de nos dirigeants qui, par facilité, ont préféré aider l’acquisition au détriment du marché locatif, le marché immobilier suit depuis bientôt deux ans une lente décrue suivant en cela l’augmentation des taux d’intérêts.

Graphiquement, on voit ainsi que l’activité des services de négociation est demeurée relativement stable depuis la fin du printemps. Quant aux prévisions des négociateurs, après avoir été quelque peu optimistes en mai, elles rejoignent celles beaucoup plus modérées constatées fin août. C’est ainsi que dans La Manche, Me Olivier Legros constate : « Marché calme avec quelques fulgurances quand un bien (résidence principal ou secondaire) sort sur le marché à un prix attractif (un prix juste) ».

Prix : en repli !

La chaleur de cet été paraît avoir eu un effet bénéfique sur les prix des logements..

Si on cherche des explications à cette baisse des prix qui a débuté il y a bientôt 2 ans, on la trouve essentiellement dans la restriction majeure des crédits immobiliers, avec des prêts en recul de 45% sur un an.

En outre, avec des taux d’intérêts à long terme à 3% et une inflation à 6%, alors qu’en bonne doctrine économique, ces chiffres devraient être inversés, on sent bien que les prix immobiliers ne peuvent que poursuivre cette tendance baissière. Ce qui n’empêche pas de connaître quelques moments de répits comme ce fut le cas semble-t-il cet été.

C’est ainsi que pour les logements, la proportion des négociateurs prévoyant une baisse des prix diminue en 2 mois de 78% à 66%, alors que 34% estime leur maintien au niveau actuel, et 0% une hausse. Pour les terrains, ces chiffres demeurent assez stables d’un mois sur l’autre, les proportions étant respectivement de 61%, 36% contre 57%, 43% il y a deux mois pour les deux premiers chiffres.

Le conseil des notaires : vendre d’abord

Le marché étant continument baissier depuis plus d’un an, les conseils dans leur grande majorité demeurent orientés à la vente soit, en pourcentage, 79% pour les logements et 50% pour les terrains. Dans le premier cas, un petit nombre de nos participants, 9%, maintiennent leurs conseils à l’achat. Ils sont dans des régions privilégiées où, comme le précisait déjà Me Ody à La Guerche de Bretagne, le marché s’est stabilisé au niveau des prix et la demande reprend.

Pour les terrains à bâtir, la proportion des acheteurs est beaucoup plus importante, mais commence à se réduire sensiblement avec 22% contre 33% lors de notre dernière enquête, avec une proportion toujours importante des hésitants, le marché étant difficile à apprécier à plus long terme.

Source : Immonot.com