Immobilier : 4 conseils en cas de refus d’une assurance de prêt immobilier 

L’accès à une assurance de prêt immobilier est souvent une étape cruciale pour réaliser un projet immobilier en toute sérénité. Cependant, il peut arriver que des particuliers se heurtent à un refus de la part des assureurs, rendant alors impossible l’obtention du crédit.

En effet, le refus d’une assurance de prêt immobilier peut être causé par divers facteurs tels que des problèmes de santé, des antécédents médicaux ou des éléments liés au profil de l’emprunteur tels que l’âge, le métier ou encore la pratique d’une activité à risque. Cette situation peut être délicate à gérer, mais il existe des solutions à envisager.

Face à cette situation, Assurly fait le point sur les mesures à prendre en cas de refus d’une assurance de prêt immobilier.

Analysez les raisons du refus

Il est essentiel de comprendre les raisons exactes du refus de l’assurance de prêt. Assurly recommande de solliciter des explications auprès de l’organisme financier concerné ou de faire appel à un courtier spécialisé en assurance emprunteur pour obtenir des informations détaillées.

Faites appel à un courtier en assurance emprunteur

Un courtier expérimenté dispose d’un large réseau de partenaires et peut négocier auprès des assureurs pour trouver une offre qui convienne au profil de l’emprunteur. Grâce à cette expertise, les chances de trouver une assurance de prêt adaptée augmentent considérablement.

Optez pour la délégation ou la substitution d’assurance

Les emprunteurs ont le droit de choisir une assurance de prêt autre que celle proposée par l’établissement prêteur. Assurly rappelle qu’une délégation (en début de prêt) ou une substitution (en cours de prêt) d’assurance peut être une alternative avantageuse, souvent plus compétitive en termes de tarifs et de couverture. Il est important de noter que la banque propose une assurance groupe présentant des garanties et conditions fixes. En revanche, une assurance externe a la capacité de proposer des garanties spécifiquement adaptées aux besoins du client.

Informez-vous sur la convention AERAS

En cas de problèmes de santé, la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) peut faciliter l’accès à l’assurance emprunteur pour les personnes considérées comme présentant un risque de santé élevé, mais avec des conditions spécifiques.

Le cas d’un refus partiel d’assurance

Parfois, l’assureur peut refuser partiellement une demande d’assurance, en appliquant une surprime, une exclusion de garantie, ou d’autres conditions. Dans ce cas, l’emprunteur a deux solutions : accepter les conditions de l’assureur en question ou continuer de comparer les offres pour trouver celle qui lui convient le mieux.

Dans tous les cas, il pourra changer à nouveau à tout moment grâce aux lois Lagarde, Hamon, Bourquin et Lemoine.