Au micro d’Ariane Artinian, dans Mon Podcast Immo, Bruno Rouleau, directeur de l’innovation et de la stratégie du courtier AFR financement, décrypte le marché du crédit et plus particulièrement la question des prêts relais, actuellement, très difficiles à obtenir.

En effet, si les banques boudent les dossiers des primo-accédants, elle n’est pas plus favorables aux secundo-accédants qui d’abord acheter avant de vendre.

« Selon les chiffres de la Banque de France, la production de crédit est relativement stable mais il faut comprendre que ces chiffres concernent surtout de grosses opérations. En réalité le nombre d’opérations est en repli, explique Bruno Rouleau. Aujourd’hui, les acheteurs qui souhaitent faire un prêt relais pour acheter un bien d’une valeur moindre ou identique rencontrent beaucoup de difficultés à trouver un partenaire financier qui veuille bien les suivre.

La baisse des prix annoncée effraye les banques

Le fait que la personne dispose déjà d’un bien devrait rassurer les banques or il n’en est rien. La raison ? La baisse des prix annoncée. « Encore faut-il que le vendeur ou le professionnel soit capable de vendre le bien au prix affiché, dans le contexte actuel, avec les baisses de prix annoncés, ce n’est pas toujours évident se dit le banquier qui se demande alors s’il aura bien le remboursement annoncé et cohérent avec le montage du dossier. », reprend le porte parole d’AFR Financement.

Globalement, les banques ont pour objectif de distribuer moins de crédits. Le crédit relais, même s’il a une durée courte, les empêche d’accompagner d’autres projets qui sont sur des durées beaucoup plus longues avec une fidélisation des clients.

Les taux sont variables d’un établissement à l’autre : entre 3,80 et 4,50 %.