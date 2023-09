Nomination : Isabel Talaia, élue présidente de la FFB Artisans

La FFB Grand Paris Ile-de-France est fortement engagée, grâce à son pôle FFB Artisans, dans l’accompagnement des artisans du Bâtiment, qui représentent 85% de ses adhérents. Isabel Talaia, dirigeante d’une entreprise artisanale, a été élue le 19 septembre 2023 présidente de la FFB Artisans pour 3 ans.

Une femme passionnée par le Bâtiment et ses valeurs

Isabel Talaia a commencé sa carrière dans le Bâtiment en tant que commerciale dans un cabinet de recrutement. Passionnée par le Bâtiment et ses valeurs, elle a notamment recruté pour de grands groupes de la Profession. Madame Talaia intègre ensuite une entreprise de peinture en tant que commerciale pendant 2 ans. Elle a ainsi pu suivre plusieurs formations en peinture, pose de revêtement de sol ou encore une formation de métreur. Elle devient ensuite chargée d’affaires pour d’autres entreprises du Bâtiment.

En 2007, Isabel Talaia crée son entreprise LSP – Le Savoir Peindre. Spécialisée en peinture, revêtement de sol et ravalement de façade, l’entreprise artisanale compte aujourd’hui 9 salariés. Investie dans la vie syndicale du Bâtiment, Isabel Talaia s’engage dès 2019 en tant que présidente du Groupement des Entreprises Spécialisées en Traitement et Embellissement des Surfaces (GESTES), membre de la FFB Grand Paris Ile-de- France. Elle est appelée au sein du Bureau de la FFB Grand Paris Ile-de-France dès 2019 pour un mandat sur la promotion des métiers du Bâtiment. Depuis 2022, elle assume les missions de vice-présidente en charge de la communication et de la promotion des métiers. D’autre part, Isabel Talaia détient un mandat aux Prud’hommes depuis 2015.

Défendre les intérêts et les besoins des entrepreneurs artisans du Bâtiment

Aujourd’hui à la tête de la FFB Artisans, c’est la défense des intérêts et des besoins des entrepreneurs artisans du Bâtiment qui va pouvoir bénéficier de son énergie et de sa détermination. La conjoncture est difficile pour les TPE du Bâtiment qui subissent l’inflation des matières premières et de l’énergie, ainsi que la pénurie de main d’œuvre. Elles ont besoin du soutien actif de tout le secteur. La nouvelle présidente souhaite, en priorité :

Développer la visibilité de nos Centres de Formation d’Apprentis, les faire connaitre aux artisans, afin qu’ils puissent jouer un rôle proactif dans la formation des futures générations pour la pérennité de nos métiers.

Mettre en lumière le savoir-faire des artisans du Bâtiment, en luttant contre les mauvaises pratiques et les fraudes, tout en prônant le respect entre les différents acteurs de la filière.

Accompagner les entreprises dans leur transition numérique, énergétique et technique pour répondre notamment aux enjeux publics de la rénovation énergétique des bâtis, particulièrement saillants en Ile-de-France.

« La FFB Artisans rassemble une communauté diversifiée, composée de nombreuses entreprises artisanales qui couvrent tous les métiers du secteur. C’est ce poids et cette diversité qui font notre force, et je m’efforcerai de créer un environnement inclusif où chacun se sentira valorisé et entendu. Il existe aujourd’hui des enjeux politiques sur le sujet et je suis pleine d’optimisme quant à l’avenir de l’Artisanat du Bâtiment », déclare Isabel Talaia.