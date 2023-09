Nomination : Wladimir Kirgo, nouveau Directeur du Développement de QUARTUS Logistique

Wladimir Kirgo rejoint QUARTUS Logistique comme Directeur du Développement, sous la responsabilité de Jean-Louis Foessel, Directeur Général. Il aura la charge de développer les projets immobiliers logistiques du groupe QUARTUS, présidé par Emmanuel Launiau, notamment en Contrat de Promotion Immobilière (CPI).

Un homme d’expérience dans le secteur de l’immobilier logistique

Diplômé de l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP), Wladimir Kirgo a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier logistique et le développement de grands projets. Après avoir fait ses armes chez BEG Ingénierie, il a été Directeur Commercial de IDEC pendant 12 ans jusqu’en 2021. Au sein de QUARTUS Logistique, il développera des projets immobiliers de toutes tailles répondant aux besoins spécifiques des investisseurs et des utilisateurs au service de la supply chain et des acteurs industriels. Il intègre le Comité de Direction de QUARTUS Logistique.

« À l’heure de la montée du e-commerce et des besoins toujours plus spécifiques des industries et des entreprises, Wladimir Kirgo met son expérience au service de la croissance du Groupe », souligne Jean-Louis Foessel, Directeur Général de QUARTUS Logistique.

Troisième opérateur logistique national (classement national tertiaire des promoteurs, Le Moniteur 2023), QUARTUS Logistique conduit des projets immobiliers à forte valeur ajoutée allant du hub de distribution national à l’espace de logistique urbaine en répondant aux évolutions majeures du marché et des modes de vie ainsi qu’aux attentes des collectivités et des besoins des professionnels.