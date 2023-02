Nomination : Jérôme Quentel devient Directeur du Développement de Vaneau

Michel Pelège, président du Groupe éponyme et du réseau d’agences immobilières de prestige Vaneau, a annoncé la nomination de Jérôme Quentel au poste de Directeur du Développement.

Avec plus de 20 ans d’expérience sur les secteurs de la finance et de l’immobilier, son savoir-faire et ses connaissances du marché soutiendront les fortes ambitions de croissance de Vaneau.

Président Directeur Général de Engel & Völkers France en 2015

Jérôme Quentel, âgé de 52 ans, a travaillé durant une vingtaine d’années dans la finance de marché, avant de rejoindre en 2015 Engel & Völkers France en tant que Président Directeur Général. Il a ainsi contribué à l’implantation du groupe immobilier allemand sur le marché français.

Directeur du Développement et Opérationnel de Coldwell Banker en 2019

Il intègre en 2017 le groupe Aream en tant que Directeur du cabinet d’administration de biens Ravier, puis Coldwell Banker en 2019 au poste de Directeur du Développement et Opérationnel avec pour objectif de renforcer la présence de la marque sur le marché parisien.

Renforcer le positionnement de la marque Vanneau

Jérôme Quentel a rejoint Vaneau en fin d’année 2022 avec pour objectif de renforcer le positionnement de la marque qui compte parmi les leaders en immobilier de prestige, d’augmenter le nombre de négociateurs et de développer le réseau à l’échelle nationale.

“Depuis 50 ans, Vaneau se positionne comme l’un des leaders de l’immobilier de luxe, avec un ancrage parisien particulièrement fort. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’intègre le réseau et je remercie vivement Michel Pelège pour la confiance qu’il m’accorde”, conclut Jérôme Quentel.