La Fondation I Loge You, sous l’égide de la Fondation de France, œuvre pour le mieux logement depuis sa création en 2013 afin d’offrir un logement décent aux plus démunis.

Cette année, elle a fait le choix de mettre l’accent sur un problème grandissant en France : la précarité de plus en plus importante des étudiants qui rencontrent depuis le confinement, la hausse des prix de l’immobilier et l’inflation galopante de plus en plus de difficultés pour se loger, s’équiper et se nourrir.

Une bourse pour les étudiants en souffrance

Pour les soutenir, La Fondation I Loge You vient de créer la Bourse I LOGE YOU. Cette bourse de 500 € est destinée aux étudiants les plus modestes.

« Nous avons voulu créer une bourse pérenne, explique Isabelle Larochette, fondatrice de la fondation I Loge You. Nous souhaitons distribuer, chaque année, des bourses aux étudiants. Les études, c’est déjà pas simple alors si on peut soulager, apporter un peu d’aide, de légèreté à ces étudiants en grande difficulté. Surtout qu’ils ont honte, qu’ils n’osent pas en parler. »

C’est donc ce projet, co-construit avec la Ligue Nationale Contre le Taudis, que soutient cette année, le 10 novembre, la Journée Solidarité Logement, journée destinée à fédérer les professionnels de l’immobilier autour d’un projet porté par une association de terrain.

Pour offrir une bourse aux étudiants qui rencontrent des difficultés pour se loger ou équiper leur logement, les professionnels de l’immobilier peuvent, dès à présent, faire un don ou une promesse de don.

500 € : à la portée d’une agence immobilière

« Notre cheval de bataille cette année : c’est la précarité des étudiants et nous espérons collecter au cours de la Journée un maximum de bourses, précise Isabelle Larochette. J’espère au minimum une cinquantaine. Je ne veux pas faire de pronostics. 500 € pour une petite agence, c’est faisable. Cette bourse c’est du concret. Nous, professionnels de l’immobilier, nous avons toute légitimité à proposer cette Journée Solidarité Logement. »

Cette bourse dont le dossier sera retenu par les équipes des associations Soliha sera versée sous forme de bons à dépenser chez des partenaires équipementier ou d’ameublement. Chaque bénéficiaire sera suivi par un travailleur social du Mouvement Soliha en amont et après admission de la bourse I Loge You pour un accompagnement complet et vérifier que la bourse est correctement utilisée.