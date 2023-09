Entretenir ses ascenseurs pour sécuriser son bâtiment

Un ascenseur bien entretenu garantit sécurité et fluidité. Au-delà des normes, c’est une responsabilité envers occupants et visiteurs. Les défaillances peuvent causer des accidents graves.

D’après une étude de la Fédération des Ascenseurs, le parc français se compose à 50 % de dispositifs vétustes, soit près de 300 000 équipements vieux de plus de 25 ans. Globalement, la maintenance des ascenseurs est fortement encadrée par la loi pour garantir une sécurité sans faille, pour plus de fiabilité et de confort.

Entretien des ascenseurs : que dit la loi ?

Ces dernières années, les ascenseurs sont au cœur de plusieurs enjeux. De nombreux accidents, souvent spectaculaires et graves, ont convaincu l’imaginaire collectif de la dangerosité du parc français. Grâce à cette prise de conscience, la maintenance et l’entretien ascenseur ne peuvent se faire qu’au travers plusieurs échéances de mise aux normes.

Selon la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, le dispositif doit faire l’objet de :

Un contrôle des câbles tous les 6 mois ;

Un contrôle de l’efficacité des serrures des portes palières toutes les 6 semaines ;

Un processus de nettoyage de la machinerie, de la cuvette et de la partie supérieure de la cabine une fois par an au minimum ;

Une vérification des parachutes tous les ans.

Selon l’article 11 de l’arrêté du 18 novembre 2004 , un ascenseur doit être fréquemment entretenu pour éviter les risques liés à la dégradation de l’équipement. Par ailleurs, les propriétaires doivent disposer d’un carnet d’entretien dans lequel figurent les informations des techniciens intervenants, leurs dates d’entrée et de sortie, la nature de l’intervention et les références du contrat.

Une obligation à la charge du propriétaire

Pour information, l’ascenseur constitue le moyen de transport le plus fréquenté au monde, devançant ainsi la voiture. Il s’agit d’un formidable dispositif qui permet d’étendre la construction des villes vers le haut et de répondre au défi de l’accessibilité des lieux de travail et de vie. Mais comme dans les véhicules, les composants s’usent et se dérèglent, et il est souvent nécessaire de réparer ou changer certaines pièces pour le bon fonctionnement de l’ascenseur et la sécurité des usagers.

Depuis 2003, la loi exige que les propriétaires des ascenseurs réalisent l’entretien régulier de leurs installations. Cet entretien peut être confié à un ascensoriste extérieur, mais sous certaines conditions : un contrat écrit avec un contenu minimal doit être effectué entre l’entreprise de maintenance et le propriétaire.

Les propriétaires peuvent librement choisir le professionnel qui procédera à la maintenance de leur équipement. Toutefois, ils doivent signer un contrat d’entretien avec l’entreprise de leur choix pour un an minimum. Il est conseillé de faire appel à un prestataire reconnu et fiable qui propose des formules sur mesure et qui peut intervenir sur tous les types de bâtiments (bureaux, établissements médicaux, hôtels, résidences, industries…), toutes les technologies et les marques d’ascenseurs.

Pourquoi entretenir son ascenseur ?

Réduire les dysfonctionnements et prévenir les pannes

L’entretien est également l’occasion de détecter de potentiels dysfonctionnements et de procéder à la modernisation de certains composants. Ainsi, vous pouvez consolider la fiabilité de vos installations et réduire considérablement les risques de panne.

Destinés à simplifier la vie des occupants d’un immeuble, critère clé dans la recherche d’un bien immobilier ou commodité d’accès pour les séniors et les individus à mobilité réduite, les ascenseurs se doivent d’être des dispositifs sécurisés et fiables. Leur entretien constitue donc une étape primordiale pour leur bon fonctionnement.

Profiter d’interventions ciblées et préventives

En complément d’un programme d’entretien réglementaire, la maintenance prédictive planifie un ordre d’intervention auprès d’un technicien certifié sur la base des besoins décelés sur le dispositif.

Grâce au système prédictif, le propriétaire d’un édifice (établissement de santé, commerce, résidentiel, hôtel, bureaux…) peut améliorer la sécurité et la disponibilité des équipements, offrant ainsi confort et sérénité.

L’analyse des données acquises aide par exemple à discerner des signes avant-coureurs de dysfonctionnements, et ainsi inciter des interventions préventives afin de les éviter. Cette analyse 24 h/24 et la collecte de données permettent des diagnostics affinés ainsi que des assistances anticipées et ciblées pouvant prévenir certaines pannes.

Si un changement de pièce est nécessaire, le technicien peut la commander bien avant son intervention. Ainsi, la réparation est immédiatement réalisée pendant un seul déplacement, ce qui réduit considérablement le temps d’immobilisation de l’engin.

Améliorer le confort pour tous les usagers

Le confort et la sécurité sont essentiels pour tous les ascenseurs. En les modernisant, vous pouvez offrir une meilleure expérience à tous les passagers de votre établissement. En changeant les portes palières par exemple, vous répondez à des normes de sécurité plus élevées. L’installation de capteurs et de rideaux lumineux autour de la porte permet de déceler les obstacles même les plus minimes.

L’entretien est aussi une bonne occasion pour nettoyer l’acier, entretenir les chenilles et éliminer la saleté, ce qui évite les dysfonctionnements et les grincements.

Assurer le bon fonctionnement et la propreté des installations

Sachez que l’ascenseur est l’un des espaces les plus fréquentés d’une bâtisse et la prolifération d’agents pathogènes y est tout à fait possible. Il est donc capital de pouvoir les éliminer facilement et rapidement.

La pandémie mondiale de Covid-19 a provoqué un grand progrès dans le développement de technologies de désinfection. Ces dernières permettent d’éliminer les virus et les bactéries présents sur les surfaces de l’ascenseur et minimisent les contacts physiques des usagers avec les boutons. Pour cela, des revêtements antibactériens et des boutons sans contact peuvent être installés dans la cabine pour réduire les risques de transmission.

