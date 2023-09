Immobilier : iad met le cap sur la Floride avec l’intégration du réseau Changing Latitudes

Rien n’arrête iad… Après l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal, le Mexique et, plus récemment, le Royaume-Uni, le groupe iad démarre son activité en Floride.

iad, licorne française de la transaction immobilière, née il y a 15 ans dans un garage de Seine-et-Marne, lance son modèle aux Etats-Unis. Déjà présent en Italie, Espagne, Allemagne, Portugal, Mexique et plus récemment au Royaume-Uni, le groupe iad démarre son activité en Floride via l’intégration du réseau Changing Latitudes situé dans la région d’Orlando.

“Les Etats-Unis représentent le premier marché immobilier résidentiel au monde avec environ 5 millions de transactions par an et un prix moyen de 350 000$. Si le marché américain est déjà très mature et concurrentiel, la vitalité économique de la Floride ne laisse aucun doute sur la pertinence et la réussite de notre modèle outre-Atlantique. Nos conseillers et les équipes du siège sont plus que jamais enthousiastes à l’idée de développer le tout premier état américain iad et la ferveur des pionniers se fait déjà ressentir sur le terrain avec l’organisation des premières présentations du modèle”, précise Clément Delpirou, Président du groupe iad.

La Floride est l’un des États les plus dynamiques en matière d’immobilier

Dans le contexte actuel de hausse des taux qui impacte aussi le marché américain, la Floride est l’un des États les plus dynamiques en matière d’immobilier. Avec environ 22 millions d’habitants soit 6% de la population nationale et 500 000 transactions par an, la Floride représente 10% des transactions immobilières réalisées sur l’ensemble du territoire.

Ce dynamisme s’explique d’abord par une forte démographie et des migrations internes renforcées depuis la crise du Covid-19 avec la possibilité de travailler à distance. L’attractivité de la Floride est également considérablement renforcée par le tourisme et les loisirs. Enfin, on constate qu’en plus de l’industrie aérospatiale, de nombreuses entreprises du secteur tech s’y sont installées.

iad intègre le réseau Changing Latitudes fondé en 2012

iad débute son aventure floridienne avec l’intégration du réseau Changing Latitudes fondé en 2012 par Carrie et Dave Courtney et composé d’une vingtaine de conseillers immobiliers.

“Nous sommes ravis d’intégrer un des réseaux les plus compétitifs au monde centré sur la réussite et l’accompagnement du conseiller immobilier. De nouvelles perspectives s’offrent à toute l’équipe Changing Latitudes notamment celle d’accompagner toujours plus de clients internationaux grâce à la présence d’iad à l’international et au programme iad Overseas ”, poursuit Clément Delpirou.

Pour Chris Pflueger, managing director iad Florida :“Rejoindre iad est une opportunité unique de contribuer à l’implantation du groupe sur le sol américain dès les prémices. Son approche innovante permet à tous ceux qui cherchent à réussir dans l’immobilier de bâtir un fonds de commerce en créant sa propre organisation commerciale avec des perspectives de développement illimitées. L’une des forces majeures d’iad est sans nulle doute l’accompagnement. L’offre de services comprenant les outils technologiques, le coaching et la formation proposée par iad est incomparable. Nous avons une très grande ambition pour iad Florida, l’aventure ne fait que commencer.”