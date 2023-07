Dans le cadre du lancement de son modèle au Royaume-Uni, iad acquiert David Lee estate agents, le réseau d’agents immobiliers indépendants fondé par Lee O’Brien et David Kirby en 2004.

“Le Royaume-Uni est un pays clé pour l’expansion d’iad : il s’agit du quatrième marché mondial et du deuxième en Europe en termes de valeur et une occasion unique de devenir l’agence immobilière de référence en Grande Bretagne”, déclare Clément Delpirou, Président du groupe qui revendique 536 millions d’euros de chiffres d’affaires et plus de 20 000 conseillers dans le monde.

David Lee changera de nom pour devenir iad UK

Lee O’Brien occupera le poste de Directeur Général de la filiale anglaise tandis que David Kirby accompagnera l’équipe existante de 21 conseillers immobiliers qui seront les premiers conseillers iad à réaliser de la transaction immobilière et de la gestion locative.

Jason Bull (easyProperty) rejoint iad en tant que responsable du coaching et de la formation pour accompagner les conseillers dans le développement de leurs fonds de commerce.

Le modèle de rémunération sera similaire à celui des autres pays où iad est déjà présent, à savoir un partage des commissions pouvant aller jusqu’à 87,8 % des honoraires.

Porter la croissance d’iad au Royaume Uni

« Il existe une opportunité unique pour un acteur solide comme iad de prendre le leadership de la transaction au Royaume-Uni avec son modèle d’agents indépendants, estime Lee O’Brien, Directeur Général d’iad UK. David Kirby et moi-même avons créé des bases solides ces dernières années et nous étions à la recherche d’une opportunité pour accélérer la croissance de notre réseau. Notre décision de conclure un accord avec iad a été une évidence et nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de conduire l’expansion d’iad au Royaume-Uni« .

iad UK opérera depuis les bureaux de David Lee à Bishops Stortford, dans le Hertfordshire.

