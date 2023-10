Immobilier Paris 16ème : Vaneau s’installe à deux pas de la Place du Trocadéro

Vaneau ouvre une agence au 19-21 avenue Raymond Poincaré sur plus de 550 m² avec une décoration et un agencement qui visent à ce que la clientèle se sente comme à la maison.

Après l’ouverture, fin mai, d’une nouvelle agence à Marrakech, Vaneau, spécialiste de l’immobilier haut de gamme, assoit son implantation parisienne historique avec l’ouverture d’une magnifique agence de plus de 550 m² avenue Raymond Poincaré, à deux pas de la Place du Trocadéro.

Destinée à une clientèle locale et internationale

Réparti sur 3 niveaux et décoré en partenariat avec Ligne Roset/Cinna, cet écrin aux figures de véritable appartement pourra accueillir une clientèle locale et internationale dans un des nombreux espaces lounges aménagés, son vaste salon connecté ou lors de conférences privées dans la salle éponyme pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes.

Dirigée par Julien Dana, l’équipe Vaneau Trocadéro y accueille ses clients depuis juillet, et l’ancienne agence du 64 avenue Raymond Poincaré s’embellit également afin d’accueillir l’équipe du département Viager – Nue-propriété.

Ces deux agences viennent renforcer la présence de Vaneau dans le 16ème arrondissement avec désormais 4 agences (Trocadéro, Auteuil-Passy, Village d’Auteuil, Viager) pour un total de 16 agences parisiennes idéalement réparties dans les plus beaux quartiers Rive Gauche et Rive Droite, ainsi qu’à Neuilly et Boulogne.

Réinventer l’expérience client

Avec un vaste espace aménagé comme une maison, de nombreux lounges cosy pour des échanges en toute confidentialité, le client n’est pas seulement dans une agence immobilière, il est comme chez lui, dans un véritable cocon à la décoration contemporaine.

Ainsi installé, il ne bénéficie pas seulement des services classiques inhérents aux agences immobilières haut de gamme mais de toute la puissance des services Vaneau : transactions, gestion, viager, neuf, financement mais aussi gestion de patrimoine et de fortune. Une palette de services complète et unique sur le marché, dans un lieu chaleureux et confidentiel, voici la nouvelle expérience que Vaneau a conçue pour ses clients.

L’agence physique a toujours de beaux jours devant elle

« Nous sommes convaincus, malgré tous les développements récents liés au digital, que l’agence physique a toujours de beaux jours devant elle, de par son implantation dans le tissu local, sa proximité avec la clientèle et bien sûr la qualité d’accueil et de services qu’elle peut proposer, centrés sur le contact humain et la valorisation de la relation-client. C’est dans cet esprit que nous avons imaginé et développé notre nouvelle agence Vaneau Trocadéro, un concept unique qui répondra j’en suis sûr aux attentes et besoins de notre clientèle », déclare Michel Pelège, Président du Groupe éponyme.