Pour réaliser cette résidence responsable et écologique, QUARTUS a fait appel à un écologue. Le Groupe vise aussi un impact positif sur la biodiversité.

À Sceaux, QUARTUS réalise 27 logements en associant réhabilitation et construction. Pensée avec l’architecte Pascal Gontier, fondateur de l’agence Atelier Pascal Gontier, « Pavillon Lakanal » propose deux bâtiments conciliant exigence architecturale et préservation du patrimoine bâti et végétal.

À proximité immédiate du parc de Sceaux, du studio au 5 pièces, cette résidence offre des appartements de standing avec des espaces extérieurs riches : balcons, terrasses et rooftops.

Une résidence responsable et écologique

Cette opération participe à la fabrication d’une ville bas carbone. Responsable et écologique, ce programme fait la part belle aux matériaux biosourcés, le bâtiment neuf répondant aux normes RE2020 niveau 2025, NF Habitat HQE, Bâtiment Biosourcé niveau 3, et suit la démarche Bâtiments Durables Franciliens niveau Argent.

QUARTUS a fait appel à un écologue et vise un impact positif sur la biodiversité. Le Groupe a missionné ELAN pour conserver les arbres remarquables et définir un plan d’aménagement pour la faune et l’installation d’une toiture végétalisée sous forme de prairie.