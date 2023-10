Immobilier Le Mans : Deux agences Stéphane Plaza immobilier intègrent le réseau l’Adresse 

Le réseau l’Adresse reprend 2 agences Stéphane Plazza immobilier, place Franklin-Roosevelt et avenue Rhin-et-Danube, dans la ville du Mans.

Avec l’acquisition de ces deux agences, Sébastien Blanvillain et Fabrice Bertay renforcent leur implantation dans la région. En effet, associés au sein du réseau l’Adresse depuis 2005, ils sont désormais à la tête de 25 agences en Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Mayenne.

« Nous sommes très heureux de compléter le maillage de nos agences en Pays-de-la-Loire, avec ces deux agences au Mans, ville dans laquelle nous n’étions pas présents. Cette double implantation permet également au réseau l’Adresse d’être désormais situé dans tous les départements de la région, dont le marché immobilier reste très dynamique en dépit du contexte » explique Sébastien Blanvillain, associé l’Adresse.

Un marché toujours très dynamique au Mans

Le marché immobilier reste en effet très dynamique au Mans, ville dont l’attractivité ne cesse d’augmenter depuis le covid et qui reste encore accessible aux primo-accédants malgré des prix encore en hausse de 5 % par an. Les deux associés sont donc très satisfaits de pouvoir acquérir 2 agences en plein cœur de ville, et de pouvoir conserver les équipes présentes depuis plusieurs années, soit 7 personnes.

« L’avantage pour nous de reprendre ces agences existantes, dont l’une ouverte depuis 2015, est qu’elles sont déjà bien implantées, avec une belle notoriété et une clientèle au Mans qui connaît déjà bien les équipes avec lesquelles nous sommes ravis de travailler… C’est un énorme gain de temps qui va nous permettre de nous développer rapidement au Mans », conclut Fabrice Bertay, 2nd associé.