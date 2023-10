Immobilier Nice : Engel & Völkers ouvre une agence pour s’implanter sur ce marché dynamique

Avec près de 350 000 habitants, Nice est la plus grande ville de la Côte d’Azur et occupe une place centrale sur le plan économique dans toute la région.

« Située au cœur de la Côte d’Azur, Nice est bien plus qu’une destination de villégiature ensoleillée. Cette ville cosmopolite offre un environnement favorable aux affaires et aux investissements tout en étant une destination de prédilection pour les voyageurs du monde entier», déclare Alexis Caquet, Président d’Engel & Völkers France. Il ajoute : « Nos clients apprécient de retrouver notre enseigne présente dans 33 pays.»

La demande permanente des acheteurs internationaux maintient les prix

La majorité des acheteurs étrangers viennent de l’Europe du Nord et des États-Unis. En 2023, ces clients sont toujours présents à Saint-Tropez, Cannes et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les acheteurs des pays voisins comme l’Italie, la Belgique, la Suisse et l’Allemagne investissent également dans l’immobilier à Nice, attirés par les avantages de la situation géographique de la ville et la qualité de vie qu’elle offre.

Cette région côtière de la France a la réputation d’être un lieu de villégiature pour l’élite aisée depuis la fin du XVIIIe siècle, et la clientèle est composée de nombreux investisseurs fortunés (UHNWI), ainsi que des aristocrates européens et des personnalités célèbres du monde du sport et du show business.

La demande de cette clientèle a souvent dépassé l’offre extrêmement limitée de propriétés, ce qui a permis aux prix de rester stables. Les appartements idéalement situés sur la Promenade des Anglais se vendent à des prix pouvant dépasser les 10 000 € le mètre carré et les villas avec jardins et piscines surplombant la mer arrivent sur le marché au-delà des 3 000 000 €.

Une qualité de service premium et conseils personnalisés des experts du marché local

Les 15 conseillers en immobilier de la nouvelle agence Engel & Völkers à Nice gèrent les besoins de leurs clients au plus haut niveau, grâce à leur présence depuis de nombreuses années sur le marché local.

«Beaucoup de nos clients sont étrangers et apprécient particulièrement l’expertise locale de nos agents et leur capacité à les accompagner dans plusieurs langues», explique Marie-Claire Sangouard, directrice générale d’Engel & Völkers Côte d’Azur.

Elle poursuit « Lorsque nous sommes parvenus à un accord commercial entre l’acheteur et le vendeur, le processus de vente prend généralement deux à trois mois. Nice est un marché dynamique pour les investissements immobiliers, que ce soit en résidence principale ou en secondaire. »