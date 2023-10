Nomination : Jean-Marc Torrollion devient Président d’honneur de Bien’ici

Après 5 ans passés au sein du conseil d’administration, Jean-Marc Torrollion continue d’accompagner Bien’ici en tant que Président d’honneur. À ce titre, il représentera Bien’ici auprès de la communauté des professionnels de l’immobilier et accompagnera la direction de Bien’ici.

« Je suis très heureux de cette nomination et que Jean-Marc Torrollion puisse continuer à nous accompagner en tant qu’ambassadeur de Bien’ici auprès de nos clients et notre écosystème. Jean-Marc est un membre éminent de la communauté immobilière, il contribue à sa compréhension, son évolution et sa souveraineté», précise Cyril Janin, Président de Bien’ici.

Président de la FNAIM de 2017 à 2022

Diplômé d’une maîtrise de droit notarial et de l’ICH mention gestion, Jean-Marc TORROLLION est agent immobilier à Grenoble depuis 1987. Il a poursuivi un développement continu en Rhône-Alpes jusqu’à bâtir le vingtième cabinet d’administrateur de biens de France.

Investi dans la vie syndicale depuis 27 ans, il adhère d’abord à la Chambre FNAIM Isère, puis devient Président de la Chambre de 2004 à 2009. Il poursuit son parcours en devenant Président Régional de la FNAIM Rhône-Alpes, avant d’être nommé Président Délégué de la Fédération en 2013. Le 13 octobre 2017, Jean-Marc Torrollion est élu Président de la FNAIM et ce, pour 5 ans. Jean-Marc Torrollion est Chevalier de la légion d’honneur.