Immobilier Paris : iad s’associe à Perle Rare pour permettre à de futurs acquéreurs étrangers de trouver leur bien

Iad s’associe à Perle Rare, l’un des leaders de la chasse immobilière à Paris pour lancer une offre d’accompagnement haut de gamme et permettre à de futurs acquéreurs étrangers de trouver des biens parisiens via le programme iadOverseas.

Clément Delpirou, Président du groupe iad, explique le projet : “L’immobilier parisien attire de nombreux investisseurs étrangers (2,8% des acquisitions en 2022). C’est un segment de marché où les acquéreurs, aux besoins et budgets hétérogènes au-delà de 300 000 euros, sont plus enclins à recourir à un chasseur.”

Assister les acheteurs étrangers dans leurs investissements immobiliers à Paris

En novembre 2022, iadOverseas a été introduit pour répondre à la demande croissante d’acquisition de biens à l’étranger, regroupant 90 000 propriétés en Europe, offrant ainsi « La maison de vos rêves dans le pays de vos rêves ».

Ce partenariat permettra à iad d’assister les acheteurs étrangers dans leurs investissements immobiliers à Paris, notamment pour des biens exceptionnels. De son côté, Perle Rare bénéficiera de l’expertise et de la puissance du réseau pour offrir des propriétés correspondant aux attentes de ses clients.

Les conseillers d’iadOverseas travailleront main dans la main avec les meilleurs chasseurs de Perle Rare, des spécialistes du marché immobilier parisien depuis 2005. Ils seront en mesure d’accompagner les clients résidents et non-résidents français dans toutes les étapes de leur acquisition à Paris et dans ses environs, de la rédaction du contrat de réservation à la signature de l’acte de vente.

Le retour des étrangers pour le marché immobilier de Paris

Malgré la réticence des investisseurs français face à l’augmentation des taux immobiliers sur le marché parisien, les étrangers continuent d’affluer le marché parisien.

Antoine Cailleaud, conseiller immobilier à Paris habilité iadOverseas, le précise : “Les tendances actuelles montrent que les acheteurs sont particulièrement exigeants sur la qualité des biens et privilégient les emplacements centraux et prestigieux”.

Deux réseaux indépendants sur un segment parisien bousculé à l’approche des JO 2024

L’intérêt des Français s’accroît encore plus face à l’approche des Jeux Olympiques à Paris. Plusieurs investisseurs étrangers cherchent à investir avant cet événement international et montrent un vif intérêt pour les biens anciens situés dans le cœur de la ville ou dans les quartiers prestigieux, des zones qui sont au cœur de l’expertise de Perle Rare depuis 18 ans.

« Cette nouvelle offre prend tout son sens lorsque le marché se complexifie. Les acquéreurs (et encore plus lorsqu’ils sont étrangers) ont besoin d’un expert immobilier comme Perle Rare pour les accompagner dans l’intégralité de leurs démarches à l’achat. Nous assistons depuis le début de l’année à un véritable retour des étrangers et nous sommes ravis de pouvoir satisfaire cette demande aux côtés d’acteurs incontournables comme iad, gage de qualité et de confiance réciproque”, renchérit Pour Céline Thieriet, co-fondatrice de Perle Rare.

Source : Iad - Perle Rare