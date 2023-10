Mon Podcast Immo reçoit tous les jours celles et ceux qui font l’actualité immobilière. Dans ce nouvel épisode, Yann Jéhanno, président de Laforêt Immobilier, qui répond aux questions d’Ariane Artinian et fait le point sur la crise du logement.

Les acquéreurs ont perdu 25% de pouvoir d’achat

« Ce que l’on constate sur le terrain c’est le repli du volume de transactions car non bon nombre d’acquéreurs potentiels ont été laissés sur le bord de la route à cause des contraintes d’accès au crédit renforcées et des prix qui ne baissent pas suffisamment pour resolvabiliser les acquéreurs frappés par la hausse des taux d’intérêt.«

Les prix ont baissé de 3,1% en 12 mois chez Laforêt. Toutes les agglomérations ne sont pas logées à la même enseigne. Paris, Lyon et Bordeaux reculent de 6%. Les prix à Toulouse et Marseille augmentent toujours de 3%. Lille également …

« Les acquéreurs ont perdu 25 % de pouvoir d’achat immobilier, explique Yann Jehanno. Pour les resolvabiliser, il faudrait que les prix baissent de 25%. Ce ne sera pas le cas. Mais il faudrait qu’ils baissent d’au moins 10%. ».

Des prix en pente douce sur tout le territoire

Évidemment, de nombreux vendeurs ne veulent pas baisser leurs prix. « C’est une réalité de marché difficile à accepter, reconnait le président de Laforêt. Heureusement, certains vendeurs ont déjà généré, depuis leur achat, de la plus-value.«

Et de reprendre : « Ceux qui ont vraiment besoin de vendre s’adaptent donc au marché et aux exigences des acheteurs. Les autres, moins pressés, n’auront de toute façon pas le choix. Tout ou tard, ils seront obligés de se mettre au niveau de solvabilité de leurs acquéreurs. »

« On voit que la baisse des prix a tendance à gagner l’ensemble du territoire. On voit des bastions, comme certains arrondissements parisiens ou certaines régions, notamment la Bretagne, commencer à baisser. Le Morbihan seul résiste mais ses prix sont en phase d’atterrissage.«

Objectif : 1 000 agences immobilières Laforêt

Chez Laforêt Immobilier, les négociateurs gardent le moral. Pas le choix puisque les pros le savent : l’immobilier est un marché cyclique. « Laforêt fête ses 32 ans. Des cycles, le réseau en a connu. Certains sont plus favorables aux vendeurs, d’autres aux acheteurs. L’agent immobilier reste un rôle d’intermédiaire. A lui de faire passer les bons messages« .

La conjoncture n’entame pas pour autant le moral du dirigeant. Son objectif de développement ? « Atteindre 1000 agences immobilières Laforêt d’ici à 5 ans« , révèle Yann Jehanno.

« C’est une crise d’accès au Logement. Il n’a jamais été aussi difficile de devenir locataire du parc social ou du parc privé, de devenir propriétaire pour la 1ère fois, observe le président de Laforêt. Certaines mesures pourraient faciliter l’accès au logement. Les critères HCSF pourraient être revus pour les primo-accédants. Ils pourraient emprunter sur 27 ans et non sur 25 ans. On pourrait aussi faciliter l’accès aux investisseurs en regardant leur reste à vivre et en tenant compte de leur patrimoine.« ,

La rénovation énergétique, un problème de calendrier de la loi Climat et Résilience ? « On manque d’entreprises RGE. Et le reste à charge reste très important. Avec l’inflation et les incertitudes économiques, la rénovation énergétique n’est pas une priorité.«

Et de poursuivre : « Je milite pour le Prêt Avance Rénovation, ce prêt garanti par l’Etat, ce prêt hypothécaire que l’on rembourse uniquement lors de la vente du logement ou lors de la succession. Réservé aux Français les plus modestes, ce prêt gagnerait être ouvert à l’ensemble des Français. Ce serait là un exemple très fort de soutien de l’Etat à la rénovation énergétique.«