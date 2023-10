Immobilier Pornichet et La Baule : Le marché repart au 3e trimestre et les prix se maintiennent en front de mer

Face à un marché immobilier national en berne, aux craintes et aux incertitudes, L’Évidence Immobilière a tiré un bilan chiffré de son activité sur la Côte d’Amour, entre décembre 2021 et septembre 2023.

Résultat ? Après un 1er semestre 2023 placé sous le signe de l’attentisme, le marché immobilier regagne en dynamisme au 3e trimestre mais se segmente assez nettement.

Deux marchés se distinguent

À La Baule et à Pornichet, après deux premiers trimestres 2023 au ralenti, l’immobilier reprend de la vigueur. « Nous réalisons un bon troisième trimestre 2023, avec +15% de ventes dans nos deux agences, au regard du 3e trimestre 2022 », détaille Vincent De Béjarry, Manager commercial, de l’Évidence Immobilière.

Mais pas partout ! Il poursuit : « On distingue aujourd’hui deux marchés : celui du front de mer et des achats comptants, pour lequel les ventes se maintiennent au prix, bien que moins rapides. On distingue aussi les quartiers résidentiels, impactés par la hausse des taux qui engendre une forte négociation, même pour les acquéreurs qui ne sont pas limités financièrement. Une négociation de l’ordre de 10%, qui génère un allongement des délais de vente dans ces quartiers. »

Des délais de vente qui diminuent par rapport à 2022

En deux ans, l’Évidence Immobilière a constaté un doublement du temps de vente. Les délais de vente sont passés de 70 jours en 2021 à 150 en 2023.

Les délais de vente commencent à se stabiliser pour les vendeurs, qui acceptent de ne pas « trop » surestimer leur bien pour le vendre rapidement, et sans négociation. Ils ont aujourd’hui conscience qu’un bon bien au bon prix se vend rapidement et retrouvent foi dans l’estimation et les conseils des professionnels, qui permettent un gain de temps dans la vente, notamment pour pouvoir ensuite acheter, car 6 vendeurs sur 10 sont aussi des acheteurs.

Une incertitude des vendeurs les moins pressés, deux fois plus d’indécis

Depuis 2022, le spécialiste de la Côte d’Amour compte deux fois plus de personnes indécises que de personnes dans l’état d’esprit de vendre, de passer à l’acte … Des chiffres qui traduisent bien un certain attentisme dans lequel se trouvent les porteurs de projet depuis deux ans.

« Ceux qui passent à l’acte sont les propriétaires qui vendent pour acheter, et les propriétaires de résidences secondaires qui préfèrent vendre maintenant, dans la crainte que les prix, encore élevés sur le secteur, ne baissent», explique Vincent De Béjarry.

Triangles d’or de La Baule et de Pornichet : deux marchés qui ne connaissent pas la crise

À La Baule comme à Pornichet, les biens situés dans les triangles d’or des deux communes, proches de l’océan, ne perdent pas de leur attrait et maintiennent les prix, malgré un allongement des délais de vente. Alors que les propriétaires se séparent de leur résidence secondaire « par crainte d’une baisse du marché », les acheteurs, eux, sont toujours au rendez-vous.

Leur profil ? Des retraités ou des actifs aisés, qui achètent sans crédit immobilier et ne rechignent pas à faire des offres au prix, si l’appartement ou la maison sont bien estimés.

« À La Baule-Les-Pins, La Baule centre, dans le Quartier des oiseaux ou Sainte- Marguerite et Bonne Source à Pornichet, les prix des maisons rénovées oscillent entre 7 500 € et 10 000€ / m², quand les appartements sans travaux avoisinent les 8 500€ /m² en moyenne. Seuls les biens affichés à des prix déraisonnables ou avec défaut ne se vendent pas », précise Vincent De Bejarry.

Le marché immobilier de La Baule et Pornichet

La négociation est maîtrisée au 3e trimestre à La Baule et à Pornichet et reste en-deçà des 6,6 % de moyenne nationale annoncée par le dernier baromètre LPI-IAD. Un gage de raison retrouvée côté acquéreurs et vendeurs mais qui souligne également l’importance de la juste estimation de l’agence dans le parcours d’achat et de vente.