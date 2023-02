Epargne : Les millenials sont les meilleurs épargnants de France, toutes générations confondues

Les Français sont prêts à de nombreux sacrifices pour pouvoir économiser et mettre de l’argent de côté, et ce dans toutes les générations. Et plus particulièrement les millenials …

Quels sacrifices les Français sont-ils prêts à faire pour épargner en 2023 ? Yomoni, spécialiste de la gestion d’épargne en ligne, dévoile les résultats d’une enquête menée auprès de 2 006 personnes qui montre que les Français sont prêts à de nombreux sacrifices pour pouvoir économiser et mettre de l’argent de côté, et ce dans toutes les générations.

62 % des Français prêts à faire des sacrifices pour épargner

Épargner fait partie de l’ADN des Français. Mais pour pouvoir investir ou mettre de l’argent de côté, ces derniers sont-ils prêts à tout, voire sacrifier leurs dépenses du quotidien ou même leurs plaisirs ? La réponse est clairement « oui » !

Dans le détail, ce sont les millenials (nés entre 1980 et 2000 ; soit la génération Y ) qui sont le plus capable de faire des efforts pour pouvoir épargner avec 66 % de réponse positive. 29 % d’entre eux sont même totalement prêts à faire des sacrifices pour épargner davantage. En deuxième position, avec 63 %, c’est la génération des Baby-boomers (personnes nées entre 1946 et 1965) qui se dit prête à faire des sacrifices au profit de son épargne. Contrairement aux idées reçues, la génération Z (personnes nées à partir de l’an 2000) arrive à la troisième place du podium avec 61 %. Enfin, la génération la moins économe est celle des personnes nées entre 1965 et 1980.

À chaque génération, ses sacrifices ?

Pour 62 % des plus jeunes d’entre nous (la génération Z), les économies doivent d’abord être réalisées sur le budget alimentation. Ces Français préfèrent donc économiser un restaurant pour pouvoir épargner davantage. Pour les autres générations, ce sont les vacances qui doivent d’abord être sacrifiées : 71 % pour les baby-boomers, 65 % pour la génération X et 59 % pour les millenials.

En deuxième choix, la génération Z est prête à diminuer le budget consacré à l’aménagement immobilier, alors que les millenials eux préfèrent revoir leur panier de courses. Les baby-boomers réduiront leur budget transports (63%) quand les cinquantenaires de la génération X rogneront eux sur les loisirs (51%).

Des efforts bien acceptés

Globalement, seulement 19 % des Français vivent mal ces sacrifices au sein de leur famille : les baby-boomers sont 51 % à avoir l’approbation totale de leurs proches. La génération Z, 49 %. En revanche, les générations X et Y ont plus de difficultés avec respectivement 29 % et 15 % d’acceptation totale.

Premier souffle : premier sou !

Absolument, toutes les générations sont d’accord sur un point : il faut commencer à épargner dès la naissance. Les Français sont 91 % à avoir cette opinion, avec une proportion plus importante pour les baby-boomers (95 %).

Une épargne mensuelle pour 1 Français sur 2

51 % des Français arrivent à mettre de l’argent de côté tous les mois et 20 %, tous les trimestres. Sans surprise, ce sont les baby-boomers qui arrivent le plus à épargner mensuellement de façon systématique à 57 %, suivis des millenials à 52 %, puis la génération X à 51 % et enfin la génération Z à 43 %.

Pour quelle raison épargner ?

Parmi tous les facteurs possibles, la plupart des Français épargnent pour faire face aux imprévus et subvenir aux accidents de la vie courante. C’est le cas pour 45 % de la génération Z, 26 % de la génération X et 48 % des baby-boomers. En revanche, 31 % des millenials ont une autre priorité : épargner pour réaliser un projet important, comme la construction d’une maison ou bien l’achat d’un bien immobilier.

“Depuis quelques années, l’argent est un sujet de moins en moins tabou. Les jeunes générations ont conscience de l’importance d’épargner le plus tôt possible et les générations plus anciennes, ayant connu les aléas de la vie, les encouragent dans cette voie. Cette étude témoigne de l’importance de ce sujet, pourtant peu évoqué en politique ou à l’école. Or, une bonne discipline financière et l’apprentissage de quelques basiques pourraient changer la donne en France‘, précise Charlotte Thameur, Directrice Conseil chez Yomoni.