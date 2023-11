Immobilier Paris : Un appartement de 72 m² métamorphosé en agréable pied à terre familial dans le Marais

Habiter au vert et revenir de temps en temps prendre le pouls de Paris, c’est le choix qu’a fait cette famille avec deux enfants. Elle a confié à Camille Hermand le soin de leur aménager le pied à terre idéal.

Au cœur du Marais, la surface de 72 mètres carrés offrait un beau potentiel, si l’on trouvait le moyen d’aménager une chambre supplémentaire. Camille Hermand a conçu pour eux un appartement où il fait bon vivre non seulement en famille, mais aussi pour les parents seuls, quand ils se déplacent pour raison professionnelle.

Un séjour cosy pour recevoir

Le séjour est convivial, avec une élégante cuisine ouverte sur le salon. L’absence de meubles hauts, remplacés par des étagères d’exposition, est compensée par l’aménagement d’une arrière cuisine dissimulant le réfrigérateur. La grande table permet de recevoir les amis.

Les poutres peintes en blanc et le parquet clair en font un endroit lumineux. Les meubles tout en rondeurs offrent une grande douceur.

Une chambre tel une suite d’hôtel

Grâce à une baie vitrée escamotable, la chambre parentale attenante peut agrandir la surface et l’éclairer encore plus. Quand ils sont seuls à Paris, les parents peuvent évoluer ainsi comme dans une véritable suite d’hôtel. La chambre reste dépouillée, avec des rangements intégrés, et une tête de lit bibliothèque. En refermant la baie vitrée et tirant le rideau de velours,elle redevient privée. Les couleurs sont sobres et enveloppantes.

Deux nouvelles chambres et une élégante salle de bains

De l’autre côté de l’appartement, l’espace gagné sur l’ancienne cuisine et le déplacement de la salle de bains dans l’ancienne entrée trop grande a permis de trouver la place pour deux belles chambres avec lit deux places, rangement et bureau.

Des soubassements bleus dressent un décor intemporel. La salle de bains de taille réduite offre tout de même une grande douche et de multiples rangements. Elle jouxte une petite buanderie. Une couleur forte lui donne toute sa personnalité, relevée avec élégance par des accessoires en laiton et des revêtements en pierre.

Source : Camille Hermand