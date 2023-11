Immobilier Laillé : Un duo de résidents de Domitys s’entraîne pour la Paris Week Games

Après Marcel et Monique, Champions de France de Wii Bowling, dont le titre a été décerné lors de la Paris Games Week 2022, c’est au tour de Yvette et Daniel, duo de résidents Domitys à Laillé, de s’entraîner pour remporter ce titre.

Experts en wii-bowling, grâce à la multiplication de strikes, Daniel et Yvette, âgés de 84 et 83 ans, ont remporté le 20 mai dernier les championnats régionaux lors du 18e Festival de jeux vidéo « Stunfest » à Rennes en mai dernier et ils n’ont pas dit leur dernier mot.

De Laillé à Paris : Un duo de résidents à fond en partenariat avec Silver Geek pour devenir champions de France



Domitys, n°1 des résidences services seniors en France, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE, est partenaire de l’association Silver Geek qui contribue au bien-vieillir en favorisant le lien social intergénérationnel et en réduisant la fracture du numérique.

En 2022, c’est aux côtés de ce partenaire de renom, que le duo de résidents Marcel et Monique ont remporté le titre de champion de France de Wii-Bowling à la Paris Games Week et ce n’est pas fini ! Yvette et Daniel comptent prendre la relève afin de se qualifier pour la compétition nationale de Wii Bowling qui se déroulera du 1er au 5 novembre prochain à la Paris Games Week.

Sur les traces de Monique et Marcel, champions de France 2022

La Paris Games Week réunit des milliers de passionnés de jeux vidéo chaque année et c’est dans le cadre de cet événement que se déroule la grande finale du concours Silver Geek, compétition de e-sport dédiée aux plus de 65 ans et co-organisée par l’association “Silver-Geek». La demi-finale et la finale de Wii Bowling auront lieu le 3 novembre 2023, offrant à Daniel et Yvette, nouveau duo de la résidence services seniors DOMITYS située à Laillé, la possibilité de briller sur la scène nationale.

Leur passion, leur dévouement et leur compétence dans ce domaine sont exemplaires et démontrent que l’âge n’est pas une barrière pour s’adonner aux jeux vidéo et exceller dans ce domaine.

Ce duo de résidents se rendra à Paris le 1er novembre au soir, prêts à affronter les meilleurs joueurs nationaux. Daniel et Yvette espèrent remporter le titre de champions de France de Wii Bowling et rentrer à Laillé avec la coupe.

