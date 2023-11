Immobilier Paris 6e : Appartement de réception de 290m² dans un immeuble Second Empire doté de très belles parties communes et situé à Saint-Germain-des-Prés, cherche preneur.

Idéalement niché au cœur même de l’emblématique Saint-Germain-des-Prés, cet appartement de réception et familial de 290 mètres carrés trône majestueusement en solitaire au sein de l’étage noble, le deuxième, d’un somptueux édifice Second Empire orné de magnifiques espaces communs.

Une rénovation d’exception

Ce bien exceptionnel séduit par ses généreux espaces, offrant une hauteur sous plafond impressionnante de 3,50 mètres, sublimés par des parquets somptueux, des cheminées majestueuses et des moulures d’époque à couper le souffle. Il vient de bénéficier d’une rénovation d’une qualité inégalée, réalisée avec passion par des architectes renommés qui ont su préserver l’âme authentique de ce lieu d’exception.

Des espaces de réception, salle à manger et cuisine élégants

Les élégants espaces de réception, agrémentés d’un spacieux balcon en enfilade, se composent d’une somptueuse entrée, d’un intime salon bar/bibliothèque/salle de cinéma à domicile, d’un vaste salon exquis, d’une salle à manger majestueuse et d’une cuisine dinatoire adjacente. La salle à manger s’ouvre gracieusement sur la cuisine, méticuleusement conçue et équipée par un cuisiniste de renommée.

Une suite principale de rêve, une buanderie équipée…

La suite principale, d’une intimité préservée au sein de l’ensemble, s’érige en une véritable oasis de luxe. Elle se compose d’une spacieuse chambre, agrémentée d’un balcon privatif, d’un généreux dressing aux proportions impressionnantes, et d’une salle de bains exquise avec des finitions raffinées, le tout agrémenté de toilettes privatives.

Les trois autres suites, dont une magnifique en rotonde avec trois fenêtres bordées de balcons en pierre, sont composées de grandes chambres intégrant de très beaux espaces de rangement sur mesure et des salles de bain attenantes avec toilettes.

Une buanderie bien équipée et des toilettes dédiées aux invités apportent la touche finale à ce plan sans faille, garantissant un confort absolu au quotidien. De plus, une grande cave offre un espace de rangement supplémentaire, tandis que l’ensemble du mobilier, des objets d’art et des éléments de décoration sont disponibles en option pour parfaire cet environnement unique.

Son prix : 8 900 00€. Pour plus d’informations sur ce bien, rendez-vous sur résidences-immobilier.com.