Immobilier Cannes : La Favorite, splendide demeure Belle-Epoque, est à vendre près de 16 millions d’euros

La Favorite, somptueuse villa Belle-Epoque, de 10 Pièces et 963 m² de surface habitable, fut construite en 1884. Elle tire son nom de « La Favorite » de Donizetti, créé en 1840 à l’Opéra de Paris.

La villa « La Favorite » est une demeure Belle-Époque, nichée en plein cœur de la prestigieuse « Californie », à Cannes, d’une surface habitable de 963 m², comprenant 10 pièces et 7 chambres.

A quelques minutes de la Croisette, des boutiques de créateurs et des restaurants gastronomiques, ce bien d’exception est proposé en exclusivité par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty, pour 15 900 000 euros.

Une demeure qui tire son nom de l’opéra « La Favorite » de Donizetti

Construite vers 1884 pour Maxime Outrey, un ancien ambassadeur de la France aux États-Unis et au Japon, cette propriété tire son nom de l’opéra « La Favorite » de Donizetti, créé en 1840 à l’Opéra de Paris et présenté en version italienne à la Scala de Milan en 1843.

La Favorite fut acquise plus tard par Mr. Gruss-Gallieni, gendre du maréchal Gallieni, qui possédait déjà la propriété voisine, la villa Wenden. Souhaitant agrandir son domaine, il fait ainsi l’acquisition de la Favorite, et en profite pour détruire le dernier étage qui lui cachait la vue sur la mer.

Une anecdote raconte même qu’un tunnel secret aurait été construit entre La Favorite et la villa voisine, Le Rouve, afin de faciliter les escapades du propriétaire vers sa maîtresse. La villa a également appartenu au Maharadja de Pudikopta dans les années 1920, alors qu’il vivait entre Paris et Cannes. Après sa mort, Molly, son épouse, a vendu La Favorite. En 1942, le général Weygand en est devenu le propriétaire. En 1953, Jacques Loup, le nouveau détenteur, a tenté de surélever la construction pour lui redonner son apparence d’origine, mais sa demande a été refusée.

Une demeure ultra luxueuse entièrement rénovée

Elle a été entièrement rénovée, proposant intimité, matériaux haut de gamme, design très élégant, et une vue imprenable sur la mer du haut de sa superbe terrasse sur le toit.

Sa splendeur d’origine et les lignes qui signent sa construction en 1880 ont bien entendu été préservées, alliant parfaitement l’authenticité de la Belle-Époque à un design contemporain, le tout avec grande élégance.

La propriété domine la baie avec une vue imprenable

Bâtie sur un magnifique parc paysagé de plus de 3 000 m², la propriété dispose de 2 grandes terrasses, une cuisine d’été, un coin barbecue, une piscine, une fontaine et un extraordinaire toit-terrasse proposant une vue féerique sur la baie et un ensoleillement digne de la Côte d’Azur.

1 demeure principale, 1 pavillon pour invités et 1 maison de gardien

La demeure principale offre un hall d’entrée avec plafond verrière, un spacieux espace de vie – salon/salle à manger avec sol en marbre clair, un deuxième salon, 5 chambres avec salle de bains en suite, une grande cuisine design entièrement aménagée et équipée d’un électroménager haut de gamme, une cave à vin et un bureau.

Le pavillon invités comprend principalement un salon, 2 chambres en suite et une cuisine. La 3e maison pourrait être dédiée au gardien, avec un salon, une chambre et un petit coin cuisine. La propriété propose également un parking pour maximum 5 voitures.