Crise de l’immobilier : Les promoteurs commencent à détruire des emplois

Le président de la FPI, Pascal Boulanger, alerte sur les suppressions d’emplois dans l’immobilier neuf, signe d’une crise profonde et d’une perte inquiétante de savoir-faire. »

Les chiffres de l’immobilier neuf sont « catastrophiques« , a alerté le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), Pascal Boulanger, et certains promoteurs commencent à supprimer des emplois.

« Nous perdons des collaborateurs et nous perdons du savoir-faire« , s’est alarmé Pascal Boulanger lors d’une conférence de presse.

« J’entends parler de débuts de PSE (plans de sauvegarde de l’emploi, NDLR)« , a-t-il prévenu, ajoutant que « plus personne ne remplace les départs » à la retraite.

Il y a « une perte de savoir-faire, et ça, ça devient très inquiétant, je vois beaucoup de chargés d’opérations, de monteurs d’opérations changer de métier« , a ajouté Pascal Boulanger.

300 000 emplois menacés d’ici à 2025

Il n’a pas nommé de promoteurs concernés, ni donné de chiffres d’emplois supprimés, mais rappelé que selon les estimations des organisations patronales, 300.000 emplois étaient menacés d’ici à 2025 – la moitié dans les métiers du bâtiment, la moitié dans les métiers connexes (promoteurs, architectes, assureurs…).

L’année 2023 devrait marquer une chute de « 50% environ » des réservations et des mises en vente de logements neufs, a craint Pascal Boulanger.

Les mises en vente de logements neufs ont chuté de 48,6% au troisième trimestre, selon l’observatoire de la FPI, et les réservations des particuliers de 46,6%.

« C’est le plus mauvais trimestre depuis la création de l’observatoire« , a déploré le délégué général de la FPI, Didier Bellier-Ganière.

Selon les statistiques du ministère de la Transition écologique, les mises en vente ont chuté de 34,9% et les réservations des particuliers de 39,7%.

90 000 réservations en 2023 contre 160 000 en année normale

Si la tendance actuelle se poursuit, le nombre de réservations en 2023 devrait s’établir autour de 90.000, contre environ 160.000 pour une année « normale« , a prévenu Didier Bellier-Ganière.

Les programmes de rachat d’opérations encouragés par l’Etat via la Caisse des dépôts et Action Logement ne suffisent pas à compenser la dégringolade des réservations privées, et mettent en outre les promoteurs en difficulté, a affirmé Pascal Boulanger, car « ces ventes en bloc, nous les faisons à marge zéro, voire, pour la plupart d’entre elles, à marges négatives« .

Le prix moyen du neuf ? 5 000 euros le mètre carré

Le prix moyen d’un appartement neuf mis en vente reste autour de 5.000 euros du mètre carré, mais ce chiffre est moins significatif qu’avant car les promoteurs acceptent désormais des négociations pour écouler leur stock, a expliqué Pascal Boulanger.