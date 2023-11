Le gouverneur de la Banque de France a appelé les acteurs du crédit immobilier à bien respecter les normes du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), qui encadrent l’octroi des crédits immobiliers, dans une interview publiée mercredi sur le site du Républicain lorrain.

« Il est souhaitable que l’offre de crédits bancaires reparte maintenant progressivement, mais sans risquer de surendetter les ménages: attention aux suggestions d’oublier les normes de bon sens du HCSF », a répondu François Villeroy de Galhau à une question du quotidien régional sur le crédit immobilier.

Le HCSF, instance présidée par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire et à laquelle siège le gouverneur, met à jour chaque trimestre les règles qui encadrent notamment la durée des prêts et leur poids par rapport au revenu des emprunteurs.

Cette instance « a ces dernières années, à l’unanimité, rempli sa mission de prévention du risque face à la progression continue et singulière de l’endettement des ménages, et à la dérive marquée des durées de prêts et de la charge de remboursement« , expliquait vendredi M. Villeroy de Galhau, à l’occasion de la conférence annuelle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Son message s’adresse aux courtiers, très virulents contre ces normes. Le CNCEF Crédit a, par exemple, appelé mercredi à « faire sauter le verrou » du taux d’endettement maximal, à 35% des revenus, au lendemain d’une manifestation organisée par le syndicat professionnel UIC devant les locaux de la Banque de France, à Paris, réunissant une quinzaine de personnes.

La sortie du gouverneur peut également être entendue par les banques, dont le rôle premier est de financer l’économie.

Lors de la conférence annuelle de l’ACPR, M. Villeroy de Galhau a aussi jugé « nécessaire » de « mieux suivre » les taux de refus des banques en matière de crédit immobilier.

La hausse des taux du crédit immobilier amorcée depuis un peu moins de deux ans a fait chuter la production de nouveaux crédits, mesurée à 9,2 milliards d’euros en septembre par la Banque de France, au plus bas depuis 2015.

La prochaine réunion du HCSF est prévue le 4 décembre.

Il y sera étudié « d’éventuels nouveaux ajustements techniques, sous réserve qu’ils n’entraînent pas de hausse du risque de surendettement« , avait prévenu le gouverneur vendredi.