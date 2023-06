Crédit immobilier : « Le HSCF ajuste ses règles en mode chirurgical ! », Maël Barnier

Face aux tristes constats sur le terrain : hausse des taux de crédit avec la barre des 4% qui devrait être passée en septembre prochain, pénurie de biens et de crédits …, et alors que la mensualisation du taux d’usure n’a pas permis un rebond de la production de crédits immobiliers, le HCSF vient de livrer ses dernières recommandations censées redynamiser le marché. Malheureusement les annonces sont minimes. Meilleurtaux, spécialiste du crédit immobilier et regroupement de crédit, apporte son éclairage sur ces propositions.

De nouvelles recommandations du Haut Conseil de la Stabilité Financière qui déçoivent

Alors que l’immobilier est en crise, les Français et l’ensemble de l’écosystème du secteur attendaient avec impatience les nouvelles recommandations du Haut Conseil de la Stabilité Financière. Elles restent cependant timides et s’axent atour de deux mesures principales. Premièrement, si le taux d’endettement (35%) n’augmente pas, les banques gagnent en marge de manœuvre dans l’octroi des crédits. En effet, auparavant elles pouvaient déroger à la règle (du taux d’endettement) pour 20% des dossiers, dont 80% pour les résidences principales et 20% libres d’affectation.

Avec la nouvelle mesure, les dérogations possibles restent à 20% mais la part des affectations libres dans ces 20% évolue à 30% contre 20% auparavant. Ici ce sont clairement les investissements locatifs qui sont visés, mais ce ne sera pas suffisant loin de là.

Deuxième mesure « significative », un contrôle du respect des règles en vigueur auprès des banques (respect du taux d’endettement,…) tous les 9 mois, à la place d’un contrôle trimestriel.

Des annonces très timides

« Très clairement ce ne sont pas avec ces annonces que le marché de l’immobilier va repartir. A travers ces annonces, la banque de France estime que la production de crédits augmentera de 3 milliards d’euros sur l’année. En partant sur la base d’un prêt moyen à 220 000 euros, concrètement nous parlons de 13 000 à 15 000 crédits supplémentaires que les Français se verront accorder cette année. Une goutte d’eau ! », analyse Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.

Source : Meilleurtaux