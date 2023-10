Immobilier & RENT : L’Adresse présentera ses outils digitaux, indispensables dans le contexte actuel

Pour le réseau l’Adresse, la tech est un moyen d’être plus performant et plus efficient, mais aussi de rassurer ses clients, toujours attentistes. La coopérative présentera ses dernières innovations digitales au salon RENT les 8 et 9 novembre.

Le réseau immobilier l’Adresse sera présent sur le Salon RENT, pour la 6e année consécutive pour présenter ses dernières innovations digitales qui constituent, plus que jamais, des outils indispensables dans le contexte immobilier compliqué.

Ce salon sera aussi l’occasion de rencontrer des professionnels de l’immobilier pour qui, la coopérative peut être un modèle vertueux permettant de surmonter cette crise grâce aux outils et services apportés.

L’Adresse un réseau à la pointe de l’innovation

Depuis sa création il y a 25 ans, le réseau l’Adresse met un point d’honneur à innover et à apporter toujours plus d’outils digitaux pour les agents immobiliers.

« Le salon Rent est désormais un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’immobilier et pour l’Adresse en particulier. C’est l’occasion pour nous de présenter nos outils digitaux que nous améliorons chaque année mais aussi notre vision du marché. Dans un contexte plus compliqué, la tech est un moyen d’être plus performant et plus efficient, mais aussi un moyen de rassurer nos clients, toujours attentistes », analyse Brice Cardi, président de l’Adresse.

La tech, un moyen d’être plus efficient dans un marché compliqué

Il y a 2 ans, l’Adresse digitalisait Valoris’Adresse, sa méthode exclusive d’estimation. Grâce à des algorithmes créés en interne, cet outil combine l’analyse de différentes sources de données permettant ainsi d’optimiser la restitution d’estimations et peut même aller jusqu’à projeter un prix en fonction des projets des acheteurs (maison secondaire, investissement locatif, prix des biens en vente actuellement, biens vendus récemment, etc.).

Cette année, l’Adresse a misé sur la prospection terrain avec un outil particulièrement innovant développé par un nouveau partenaire : GenLyx. Cette web app et application, Prospectis, permet aux agents immobiliers d’aller sur le terrain en ayant de nombreuses informations en main sur les biens qui les entourent (DPE, les valeurs foncières, copropriétés…). Ils peuvent les enrichir, en fonction des rencontres et rendez-vous effectués, et ainsi créer des bases clients qualitatives qu’ils pourront ensuite exploiter pour accroitre leur maitrise du marché local.

« Certes le marché est grippé, mais il reste beaucoup d’opportunités qu’il faut saisir en allant sur le terrain. Le temps où les agents attendaient que le téléphone sonne est révolu ! A nous d’aller chercher notre business, d’aller rassurer les acheteurs comme les vendeurs sur la valorisation de leurs biens mais aussi notre capacité à mener à bien leur projet. Ce n’est qu’en allant à leur rencontre que nous pourrons leur montrer que leur projet est viable et que nous allons les accompagner jusqu’à sa concrétisation… », explique Brice Cardi.

Ne pas rester isolés dans ce contexte : la force d’un réseau

Plus que jamais, dans le contexte actuel, il est essentiel pour les agents immobiliers de ne pas rester isoler et de pouvoir s’appuyer sur la force d’un réseau. Dans une coopérative comme l’Adresse, tous les sociétaires sont associés et ont un pouvoir de décision, permettant de faire progresser ensemble le réseau. Chacun œuvre ainsi pour la meilleur rentabilité de son entreprise au sein de la coopérative.

« Développer une coopérative ce n’est pas faire du profit en augmentant le nombre de membres, c’est recruter de nouvelles compétences, de nouveaux associés avec de nouvelles idées pour faire progresser et grandir le réseau. Il y a des valeurs de solidarité essentielles dans le contexte actuel », explique Cyril Parmentier, directeur du développement de l’Adresse.

En outre, le juste prix ne concerne pas que les acheteurs immobiliers… Pour les agents immobiliers, il est important de se développer, de prendre des parts de marché tout en maitrisant ses dépenses. C’est la raison pour laquelle, la coopérative l’Adresse s’est dotée d’une centrale d’achat, faisant figure de pionnier.

La valeur ajoutée du réseau l’Adresse repose également sur la qualité de sa formation tant au métier d’agent immobilier qu’aux nombreux outils digitaux. Lors de l’intégration de nouveaux sociétaires, durant 3 semaines, sont présentées les bases du métier, le recrutement, le juridique, le contexte économique, mais aussi les outils innovants et les services propres au réseau. Cette formation est suivie par un suivi in situ tout à fait original dans le secteur immobilier, avec un passage chaque mois dans l’agences d’un conseiller régional l’Adresse les 6 premiers mois.

« La formation est essentielle pour la réussite future de nos sociétaires grâce à la transmission des techniques, des outils digitaux, des méthodologies et des valeurs de la marque… Durant ces 3 semaines de formation nous leur donnons les clés indispensables pour connaitre tant le métier de l’immobilier que les outils d’estimation et de prospection mis à leur disposition », conclut Cyril Parmentier.