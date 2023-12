En live du salon RENT, le salon de la Proptech, Ariane Artinian reçoit Stéphane Daumillare, cofondateur de Lycaon Immo, pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Il détaille la manière dont sa plateforme immobilière prédictive permet de dénicher un bien ayant le plus fort potentiel de revente et donc d’investir de façon judicieuse.

De la DATA pour les particuliers et les professionnels

Lycaon Immo, Proptech créé il y a 6 mois, apporte un nouveau éclairage sur le marché de l’immobilier en permettant d’estimer le potentiel d’un bien immobilier sur les 10 prochaines années.

Concrètement, Lycaon Immo propose aux particuliers et aux professionnels de l’immobilier de la Data. N’importe quel utilisateur peut ainsi venir se renseigner sur son bien ou sur le bien qu’il souhaite acquérir à l’instant T et obtenir en plus une perspective à 10 ans.

Lycaon Immo passe les critères d’un bien au peigne fin pour analyser le potentiel d’un bien

« On ne donne pas d’informations sur le prix mais on est capable de situer un bien sur le marché. Est-ce que ce bien est voué à augmenter plus vite, moins ou à la même vitesse que le marché ? Pourquoi ? Et que faudrait-il améliorer pour lui offrir les meilleures perspectives d’évolution ?« , précise Stéphane Daumillare.

La valeur d’un bien dépend dépend de ses critères : quartier, luminosité, parking, nombres de pièces et de chambres, terrasse … L’algorithme de Lycaon Immo analyse chacun de ces critères et est capable de scorer ces caractéristiques afin de voir où elles ont le plus d’importance et pourquoi il faut investir ou non dans ces critères là.

A titre d’exemple, dans certaines villes, le DPE se classe dans les critères de choix des acheteurs. A Paris, le DPE s’inscrit comme le 4e critère de choix, dépassant ainsi la luminosité, la présence d’une cave et parfois même l’accès à un parking.

A contrario, à Marseille, dont le parc immobilier est davantage préservé et moins destiné à la location, le DPE a très peu d’importance. A Marseille, une passoire thermique ne perd que 4% de sa valeur lorsqu’à Paris, elle peut perdre jusqu’à 12%.