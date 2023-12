Nomination : Emmanuel Corriette devient Sales Manager de Wüest Partner France

Wüest Partner France, société indépendante de conseil, expertise et services en immobilier d’origine suisse, accueille Emmanuel Corriette en qualité de « Sales Manager ». Un recrutement qui vient renforcer la stratégie de l’entreprise de se développer sur le segment du digital, levier d’accélération de sa croissance.

« Dans le contexte des transitions multiples auxquelles le secteur de l’immobilier est confronté, l’usage de la donnée devient stratégique. En servant l’analyse, la modélisation et la prédiction, elle représente aujourd’hui un levier d’accélération de la croissance économique de tous les acteurs de la chaîne immobilière. Je me réjouis aujourd’hui de l’arrivée d’Emmanuel qui connait très bien le potentiel des nouvelles technologies dans le développement des projets immobiliers. Il saura faire la différence pour promouvoir une de nos solutions phares permettant l’évaluation des actifs immobiliers, l’analyse de performance, des risques et de la durabilité », déclare Bérengère Oster, Directrice Générale de Wüest Partner France.

Diplômé de l’ESC Grenoble, Emmanuel opère sur le marché de l’immobilier en tant que Business Développer depuis 6 ans. Il promeut depuis 2017 le potentiel des nouvelles technologies dans la gestion des actifs immobiliers et ainsi participé aux prémices de la digitalisation du secteur. Il exerce en outre un rôle de conseil en accompagnant, dans cette démarche, des promoteurs, bailleurs sociaux, foncières, et agents immobiliers.

Chez Wüest Partner, Emmanuel Corriette prend en charge le Sales Management. Il a pour objectif de développer la stratégie commerciale sur le marché Français de Wüest Dimensions, une plateforme SaaS d’aide à la décision, qui compte déjà plus de 10 000 utilisateurs en Suisse et en Allemagne.

Cet outil technologique qui s’appuie sur l’Intelligence Artificielle pour analyser, recommander, prévoir est unique en France du fait de sa modularité. Cette spécificité lui permet en effet d’être évolutif et de s’adapter dans le temps aux exigences des professionnels de l’immobilier depuis les besoins constructeurs orientés travaux et suivis de chantiers jusqu’à la gestion des actifs existants. Asset Manager, Portfolio Manager, Fund Manager, Investisseurs, Promoteurs, Constructeurs disposeront ainsi d’un outil collaboratif puissant de valorisation de leurs données.

Wüest Partner : une suite cohérente de son parcours

Emmanuel débute sa carrière dans le secteur de l’immobilier au sein de Kaliti, avec pour mission la commercialisation d’un logiciel SaaS de suivi de chantiers pour les promoteurs. Il rejoint ensuite Unlatch/Legalife en qualité de Business Developper pour déployer la stratégie commerciale d’un autre logiciel SaaS de digitalisation des processus de vente auprès d’acteurs de la Proptech. Avant d’intégrer Wüest Partner, Emmanuel Corriette a participé chez Yanport à la stratégie de commercialisation d’un nouveau logiciel SaaS d’analyse immobilière et d’aide à la décision.

« J’ai été séduit par l’approche de Wüest Partner en termes de culture d’entreprise ; à la croisée entre l’entreprise traditionnelle et la startup. Je me réjouis par ailleurs de la confiance qui m’est donné pour déployer la stratégie commerciale d’un outil digital unique en France déjà éprouvé sur le marché helvétique », commente Emmanuel Corriette.

Source : Wüest Partner France