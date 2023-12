Dans cet épisode de « Mon Podcast Immo » enregistré en live du salon RENT, Ariane Artinian reçoit Frédéric Camus, président de FCI pour parler de protection sociale.

« Depuis 2022, il y a plus d’indépendants que de salariés » dans le secteur immobilier, souligne Frédéric Camus. Pour apporter de la sécurité et de la sérénité aux négociateurs et mandataires indépendants, son entreprise propose du potage salarial. « Nous devons tous avoir accès à une protection sociale », justifie Frédéric Camus.

Pour l’heure, le portage salarial est trop méconnu par les professionnels de l’immobilier. Pourtant, il se présente comme une solution à toute une série d’enjeux juridiques et managériaux.

« Dans une période d’incertitude, le portage salarial se montre comme un rempart pour fidéliser, mais aussi pour attirer de nouveaux talents« , assure Frédéric Camus.