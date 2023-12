« L’immobilier souffre, le marché du luxe ne peut pas surperformer », Laurent Demeure (Coldwell Banker Europa Realty)

Dans cet épisode de « Mon Podcast Immo », Ariane Artinian reçoit Laurent Demeure, président et CEO pour la France et Monaco de Coldwell Banker, leader mondial de l’immobilier de luxe. Le réseau vient d’ouvrir sa 53e agence à Carquerianne dans le Var. Et début 2024, deux nouvelles agences immobilière vont voir le jour en Suisse et Bruxelles.

C’est une démonstration que l’immobilier de luxe se montre plus résilient que le marché immobilier. Selon Laurent Demeure, « l’évolution des prix n’est ni parallèle, ni proportionnelle« , mais le marché du luxe ne peut pas pour autant surperformer quand l’immobilier classique souffre.

Là, aussi il y a des cycles favorables aux acheteurs et d’autres aux vendeurs. Laurent Demeure ne voit rien de grave si le marché du luxe recule de 4 à 5% ces prochains mois. Et il l’explique dans ce podcast.