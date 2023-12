Copropriété : Qu’est-il possible de faire à Noël ?

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et quand on habite dans une copropriété, on peut se demander ce qu’il est possible d’organiser et de mettre en place dans sa résidence. Décorations, étrennes, rassemblements entre voisins…, les sujets d’interrogation ne manquent pas ! Cotoit, syndic de copropriété en ligne, fait le point sur tout ce qu’il est possible de faire dans une copropriété pour Noël !

Noël en copropriété : quelles autorisations sont nécessaires ?

Il est tout d’abord nécessaire de respecter le règlement de sa copropriété. Certains règlements interdisent en effet certaines décorations comme les guirlandes lumineuses dans les parties communes ou les logements afin d’éviter tout risque d’incendie.

Si l’un des habitants souhaite décorer l’entrée de son immeuble ou le couloir menant à son appartement, il doit au préalable obtenir l’autorisation du syndic de copropriété. Cette autorisation s’applique pour l’apposition d’une couronne de Noël sur sa porte ou l’installation d’un sapin dans le hall de l’immeuble.

De même, afin d’éviter tout préjudice à ses voisins, il convient d’éviter les décorations ou guirlandes bruyantes, pour ne pas que le voisinage soit amené à porter plainte pour tapage nocturne. Pour rappel, le Code de la santé publique indique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé ».

Pour décorer l’extérieur de son appartement, balcon ou fenêtres, aucune autorisation n’est nécessaire. La raison ? Ces modifications n’impactent que temporairement l’aspect du bâtiment. Il est donc possible d’accrocher une guirlande lumineuse sur la rambarde de son balcon. Dans certains immeubles de haut standing, cela peut toutefois être interdit afin de garder le cachet et l’esthétique de la façade.

Afin d’éviter tout litige avec les voisins, mieux vaut se concerter avec eux et les prévenir de ce que l’on veut mettre en place. Qui sait, certains s’associeront peut-être pour décorer l’ensemble de la copropriété si cela est autorisé ?

Noël en copropriété : le syndic peut décider de décorer les parties communes

Dans certaines copropriétés, les décorations de Noël peuvent être prises en charge dans le bâtiment afin d’encadrer les initiatives individuelles ou d’un groupe de résidents. Ces décorations peuvent être installées dans le hall d’entrée ou les parties communes. Cette décision est alors inscrite dans le règlement de copropriété. Une certaine somme d’argent est également inscrite au budget commun pour ces dépenses de décoration.

Décorer sa copropriété en toute sécurité

Bonne nouvelle ! Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues pour relooker une copropriété pour Noël. Afin d’éviter tout problème, certaines règles doivent toutefois être respectées :

Ne pas mettre de bougies dans les branches des sapins afin d’éviter un incendie.

Acheter des équipements portant la mention NF ou CE pour éviter tout risque de court-circuit dans la copropriété ou pire, un incendie.

Vérifier la qualité du matériel : des fils électriques fatigués ou des prises défectueuses peuvent provoquer des accidents.

Éviter d’utiliser un trop grand nombre de multiprises ou de rallonges.

Et si un sapin est installé dans le hall de l’immeuble, il ne devra pas gêner le passage dans le bâtiment. Il ne devra pas non plus bloquer les issues de secours afin de garantir la sécurité des résidents en cas d’accident nécessitant une évacuation rapide. Si des décorations sont accrochées au plafond, il faudra veiller à ce qu’elles soient bien fixées afin qu’elles ne se décrochent pas et tombent sur quelqu’un.

Tout savoir sur les étrennes en copropriété à Noël

En copropriété, le gardien (ou le concierge) propose différents services aux résidents et effectue plusieurs tâches tout au long de l’année. Il peut réceptionner le courrier et même le distribuer dans les boîtes aux lettres. Même si cela n’est plus obligatoire depuis 2017, de nombreux gardiens perpétuent cette pratique. Ils nettoient aussi les parties communes, sortent les poubelles et réalisent la maintenance du système de chauffage.

Les étrennes sont un bon moyen de remercier le gardien pour le travail accompli tout au long de l’année dans la copropriété. Ces étrennes peuvent représenter un treizième mois pour le gardien. L’enveloppe reste variable et au bon vouloir des résidents de la copropriété.

L’usage est de donner entre 5 % et 10 % du montant de son loyer mensuel, entre Noël et le 1er janvier. Chacun est libre de donner en fonction de ses moyens. Il est également possible de glisser un petit cadeau dans la boîte contenant les étrennes si l’on ne souhaite pas mettre d’argent.

Donner des étrennes est une tradition, mais il n’existe aucune obligation en la matière !

En bref donc : la décoration des parties communes en copropriété pour Noël n’est pas totalement libre, certaines règles sont à respecter. Afin que chacun soit satisfait, le mieux est d’en discuter avec ses voisins et de demander l’aval de son syndic de copropriété.