Immobilier & Octobre Rose : Plus de 82 000 € récoltés par la Fondation l’Adresse 

Plus de 82 000 € de dons récoltés par la Fondation l’Adresse : un chiffre très honorable dans une conjoncture immobilière compliquée. Depuis la création de la Fondation l’Adresse en 2019 (20 000 € de dons) les sommes ont été multipliées par 4 !

Comme chaque année, durant tout le mois d’octobre, les agences du réseau l’Adresse se sont mobilisées pour apporter leur soutien aux femmes atteintes d’un cancer du sein lors de l’opération « Octobre Rose ». Le principe est simple : pour chaque panneau posé devant un domicile, 10 euros sont reversés par les agences à la Fondation l’Adresse pour être ensuite donnés à des associations nationales ou locales soutenant Octobre Rose.

Les agences du réseau ont versé 82 000 € grâce aux panneaux mis en place par les habitants et commerçants

Cette année, dans un contexte immobilier pourtant difficile, l’opération a été une réussite grâce à la mobilisation des agences l’Adresse mais aussi des commerçants et habitants des villes dans lesquelles elles sont implantées.

« Nous sommes très fiers de l’implication du réseau une nouvelle fois cette année, dans un contexte pourtant difficile, dans lequel beaucoup d’agences ont vu leur chiffre d’affaires baisser… Pour autant, elles se sont tout de même mobilisées que l’opération ‘Octobre Rose’ soit une réussite , témoignant ainsi des valeurs d’humanisme et de solidarité de notre réseau », explique Brice Cardi, Président du réseau l’Adresse.

C’est ainsi 82 640 € de dons qui ont été récoltés cette année, un chiffre tout à fait honorable, bien qu’inférieur au record de l’année dernière où 94 440 euros de dons avaient été reversés. Pour autant, il reste supérieur à celui de 2021, année durant laquelle 78 255 € de dons avaient été collectés ! Rappelons que depuis la création de la Fondation l’Adresse en 2019 (20 000 € de dons) les sommes ont été multipliées par 4 !

Des dons reversés à 9 associations différentes, pour une action locale au plus près des femmes touchées par le cancer

Cette année, grâce au soutien de tous, agences l’Adresse, habitants et commerçants, la Fondation l’Adresse va ainsi pouvoir reverser 82 640 € de dons à 9 associations d’aide et d’accompagnement aux femmes atteintes d’un cancer dont RoseUp.

« Cette année la Fondation l’Adresse a fait le choix d’accompagner encore plus d’associations en reversant les fonds à 9 associations nationales ou locales pour œuvrer au plus près des femmes touchées par un cancer. Les sociétaires l’Adresse se sont également impliqués auprès de ces associations avec lesquelles ils sont en contact en local. Nous sommes très fiers d’aider encore davantage d’associations, dans toute la France et d’être à l’écoute de toutes celles qui en ont besoin », explique Béatrice Favat-Poinsot, présidente de la Fondation l’Adresse.

« En 2024, nous allons continuer à faire vivre cette solidarité qui anime notre réseau au travers de la Fondation et poursuivre notre action auprès des enfants touchés par le cancer avec notre opération en faveur de l’UNAPECLE en février sur le thème du sport : un dessin = 1 soutien !», conclut Brice Cardi.