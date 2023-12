Immobilier : iad s’associe à Beanstock pour faciliter la vente et l’achat de biens d’investissement locatif

iad et Beanstock s’allient pour promouvoir et simplifier la commercialisation de biens destinés à l’investissement locatif et pour offrir aux conseillers iad des outils et services pour faciliter la vente de biens d’investissement locatif.

Vendre mieux et plus vite

Grâce à ce partenariat, ce sont 5 000 conseillers iad qui ont accès aux services de Beanstock, notamment l’application BeanstockPro, pour leur permettre de simplifier l’entrée et la sortie de mandats liés à l’investissement locatif, d’augmenter leur visibilité auprès d’une communauté d’investisseurs qualifiés et solvables et de vendre de manière plus efficace et plus rapide.

Avec BeanstockPro, les conseillers immobiliers iad sont en mesure de fournir à leurs vendeurs des estimations de prix de vente plus précises, conformes aux critères de rentabilité des investisseurs, favorisant ainsi une vente rapide au juste prix à des clients sérieux.

En outre, en offrant la possibilité aux investisseurs de faire leurs démarches en ligne, les vendeurs pourront commercialiser leurs biens auprès d’une clientèle plus vaste et géographiquement diversifiée : 70% des investisseurs Beanstock basés en France choisissent d’acheter un bien à plus de 100 km de chez eux. Déployée sur 8 villes depuis début 2023, l’accès à l’application est disponible depuis Playiad, l’outil des conseillers pour gérer leur business au quotidien et afin qu’ils gèrent leurs biens directement dans l’application Beanstock.

“Dans un marché immobilier où un quart des transactions concerne de l’investissement locatif, un réseau qui en fait moins passe à côté d’un business profitable. Nous sommes donc très heureux que la solution Beanstock soit désormais accessible aux conseillers. BeanstockPro se positionne comme un allié des professionnels de l’immobilier, en leur permettant de vendre mieux, plus vite et d’augmenter leur visibilité auprès d’une communauté d’investisseurs qualifiés et solvables. Grâce aux biens apportés au marché locatif et estimés par BeanstockPro, nous constatons un délai de vente médian de 72h sur les marchés les plus tendus« , se réjouit Emma Malha, cofondatrice de Beanstock.

Accompagner la rénovation des passoires thermiques

Beanstock s’est spécialisé dans la rénovation énergétique, qui représente un enjeu clé du marché immobilier locatif, avec 20 % du parc locatif privé français ayant une note DPE de F ou de G, faisant face à un risque d’interdiction de location en 2028. Cela représente 1,5 million de logements et peut freiner l’acquisition d’un tel bien. En proposant aux potentiels investisseurs le service clé en main “travaux garantis” de Beanstock, il est plus facile de se projeter sur ce type de bien et in fine de lever les barrières. Les architectes de Beanstock s’occupent des travaux et garantissent ainsi aux acquéreurs un DPE final post-travaux au minimum à E (dans 80% des cas, il arrive à D), permettant de revaloriser les passoires thermiques et d’assurer leur location.

« Nous sommes ravis d’intégrer Beanstock à nos partenaires privilégiés afin d’offrir aux conseillers du réseau un accès à une base de plus de 5 000 acquéreurs au profil investisseur. Nous sommes convaincus de la qualité d’accompagnement de Beanstock permettant aux acquéreurs y compris à l’international de constituer leur patrimoine sur des projets rentables », précise Jérôme Lafontaine, Directeur Réseau, iad France.