Immobilier : GoFlint s’associe à Casafari pour améliorer l’expérience de recherche immobilière

Dans un marché de l’immobilier français confronté à un fort recul du nombre de transactions, la data reste un levier puissant pour assister les professionnels de l’immobilier et leurs clients dans la recherche du prix immobilier permettant de mener à bien une transaction.

La data au service de la recherche immobilière

C’est pour répondre à ces problématiques que GoFlint, a plateforme à démarche éco-responsable dédiée à la diffusion d’annonces des professionnels de l’immobilier, a souhaité s’associer à Casafari, réseau de données immobilières d’Europe, afin d’offrir aux professionnels l’accès à une base de données aussi exhaustive que possible.

Base de données destinée aux professionnels du marché de l’immobilier, Casafari permet à ses utilisateurs de suivre l’ensemble des prix du secteur immobilier en analysant les tendances et en réalisant des études de marché comparatives. Pour y parvenir, la proptech collecte quotidiennement les annonces des portails immobiliers et des sites des agences immobilières.

À travers ce partenariat de confiance, Casafari bénéficiera de la visibilité avérée du réseau d’utilisateurs de GoFlint pour poursuivre le développement de son objectif stratégique de connecter toujours plus de professionnels de l’immobilier et assurer cette synergie via les données du marché.

« Nous sommes ravis de ce rapprochement avec GoFlint avec qui nous partageons de nombreuses valeurs. L’ADN commun de nos sociétés est de faciliter le travail des professionnels de l’immobilier, notamment via des solutions innovantes et l’utilisation de la data, en leur permettant d’identifier plus rapidement de nouvelles opportunités d’affaires. Grâce à nos outils, nous permettrons aux professionnels diffusant leurs annonces sur GoFlint d’obtenir simplement et rapidement une vision claire et précise de leur marché immobilier », complète Tristan Evrard, Directeur Commercial France de Casafari.

Les vertus d’une visibilité optimale

Grâce à ce partenariat, GoFlint entend proposer le meilleur de son écosystème afin d’offrir une plateforme à haute valeur ajoutée à l’ensemble des professionnels de l’immobilier. De son côté, Casafari permet aux agents clients de son offre, de bénéficier des options premiums de GoFlint ainsi que de la diffusion de leurs annonces sur le portail.

Autre fruit de ce partenariat, GoFlint a récemment mis au point La Vigie : le premier baromètre qui offre une vue détaillée des prix au m² par type de bien en fonction de leur niveau d’efficience énergétique (le DPE, Diagnostic de Performance Energétique) afin d’assister les professionnels et particuliers dans leur compréhension d’un marché, toujours en quête de son point d’équilibre. GoFlint est convaincue qu’assister la prise de décision informée et contribuer à la relance du marché immobilier est le meilleur levier pour atteindre les objectifs nationaux de rénovation du parc immobilier français.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat stratégique avec Casafari. Depuis sa création GoFlint a à cœur de construire un écosystème de partenaires en mesure d’accompagner les professionnels de l’immobilier pour leur permettre de gagner du temps et de se concentrer sur leur cœur de métier : la prospection et la commercialisation », déclare Mihai Gavriloiu, Co-CEO et Co-Fondateur de GoFlint.