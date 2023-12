Un produit d’épargne pour enfant sous le sapin

Vous cherchez une idée de cadeau de Noël originale pour vos enfants, neveux, nièces, filleuls ou encore petits enfants ? Mon Petit Placement et Le Pot Commun ont imaginé une offre inédite vous permettant d’assurer l’avenir des jeunes via une première cagnotte.

L’idée ? Permettre à tous les proches d’un enfant de « cagnotter » sur le site du Pot Commun, afin que les parents puissent ensuite ouvrir une assurance-vie pour leur enfant chez Mon Petit Placement.

Le rapprochement entre Mon Petit Placement et Le Pot Commun vise justement à lever les différents freins autour de l’investissement pour enfant que sont l’impossibilité pour les proches d’y participer activement, même si les parents n’en ont pas les moyens, et le recours actuellement massif au Livret A, qui n’est pas adapté aux investissements de ce type.

L’assurance-vie, en tant que solution de placement de long terme, offre quant à elle des possibilités de performances bien plus importantes qu’un livret A, permettant réellement de constituer un capital pour la majorité de l’enfant. »

Étape 1 : Les proches de l’enfant « cagnottent » sur Le Pot Commun

Le proche de l’enfant créé la cagnotte sur le site du Pot Commun en sélectionnant la catégorie « Mon Petit Placement ».

Les proches de l’enfant (famille élargie, amis, etc.) abondent librement la cagnotte

Une fois la cagnotte fermée, l’argent est transféré auprès de mon Petit Placement

Bon à savoir : si le créateur de la cagnotte n’est pas le représentant légal de l’enfant, il « offre » la cagnotte au représentant légal afin que celui-ci puisse investir pour son enfant

Étape 2 : Les parents ouvrent une assurance-vie pour enfant chez Mon Petit Placement

Les parents ouvrent une assurance-vie Mon Petit Placement dédiée aux enfants

L’argent est disponible à tout moment Simulateur disponible sur monpetitplacement.fr

« Fidèles à notre volonté de rendre cet univers de l’investissement toujours plus accessible et simple, nous sommes très heureux de ce partenariat avec Le Pot Commun. Il permet non seulement aux parents, mais également aux proches des enfants de les aider à préparer et anticiper leurs projets de demain », précise Thomas Perret, président et fondateur de Mon Petit Placement.

« Depuis la création du Pot commun, nous avons toujours eu à coeur de simplifier l’achat de cadeaux à plusieurs et faciliter au mieux la vie de nos utilisateurs : pour que le plaisir d’offrir reste un plaisir et ne devienne pas une contrainte. En tant que co-fondateur, mais aussi en tant que papa de deux petits mecs, je suis très fier de ce partenariat avec Mon petit placement, qui permet concrètement à toute la famille et aux proches de placer de l’argent pour l’avenir de nos enfants. », Ghislain Foucque, Co-fondateur du Pot commun

Source : Mon Petit Placement - Le Pot Commun