Immobilier Savoie et Haute-Savoie : Trois nouvelles résidences haut de gamme dans les Alpes

Le promoteur de l’immobilier des Alpes, MGM Constructeur, ouvre les portes de trois nouvelles résidences de luxe en Savoie et en Haute-Savoie. Au programme, une expérience bien-être exceptionnelle.

Avec ses trois ouvertures imminentes de résidences implantées dans les plus beaux endroits des Alpes, MGM Constructeur donne des ailes aux rêves éveillés de devenir propriétaire d’un bien d’exception à la montagne.

Trois nouvelles adresses, une en Savoie et deux en Haute-Savoie, qui font la part belle à l’architecture de montagne haut de gamme. Des biens immobiliers prestigieux disponibles dès le 23 décembre 2023… Dès cet hiver, cap sur La Plagne, Flaine et Manigod.

Des destinations prisées au cœur des Alpes

La montagne qui conquiert à toutes les saisons toujours plus de vacanciers en quête de séjours retours aux sources, essentiels et vivifiants, déploie à travers ces trois programmes signés MGM tout le panel de ses atouts pluriels.

Dès cet hiver, devenir propriétaire d’un appartement cocon pensé dans ses moindres détails est une opportunité qui rime avec réalité. Emplacements prisés, matériaux typés et espaces privilégiés font partie des marqueurs MGM Constructeur qui pense ses programmes comme de véritables lieux d’expérience à vivre et à partager.

Un patrimoine durable, un investissement pérenne

Disponibles immédiatement, les trois derniers nés de la lignée MGM s’implantent dans des emplacements d’exception et offrent la perspective de séjours privilégiés à la montagne. Une qualité éprouvée et une architecture de caractère, les résidences MGM incarnent l’idée même d’un patrimoine durable qui érige l’art de bâtir à son excellence.

Un appartement témoin visitable dans chaque résidence permet de se projeter de façon concrète et immédiate dans l’acquisition d’un bien à la montagne. La possibilité en outre de voir et de vivre les espaces partagés, de la réception à l’espace bien-être, rend l’idée d’un investissement aussi séduisant que tangible.

Au cœur des résidences

À Manigod, la résidence Hameau de l’Ours dispose d’un emplacement rêvé en plein cœur du Massif des Aravis dans le berceau d’une petite station familiale. Là, skis aux pieds, les pistes du domaine de La CroixFry-Merdassier rejoignent celles du domaine de La Clusaz.

Une destination nature qui profite aussi des espaces immaculés du Plateau de Beauregard, contrées idéales du ski de fond et de la raquette, et ouvre le champ sur la chaîne des Aravis et le Mont-Blanc en horizon. Un bien-être authentique à découvrir à seulement 30 minutes d’Annecy.

Les appartements du 3 au 4 pièces duplex, de 60 à 87m2 , entièrement meublés, équipés et décorés, offrent de belles surfaces, au pied des pistes de ski et des chemins de randonnée des Aravis.

À Flaine Forum, le complexe Alhéna qui combine hôtel et résidence, prend place sur le front de neige de la station la plus atypique des Alpes, idéalement située entre Genève et Chamonix, au cœur du domaine du Grand Massif.

Une architecture contemporaine qui s’intègre dans la continuité de ce « Musée à ciel ouvert » distingué par le label Patrimoine du 20e siècle depuis 2007 qu’est la station de Flaine. Ici l’art est partout, lignes épurées et béton brut sont les marqueurs de l’architecture et Alhéna sublime l’identité des lieux à la perfection.

Les appartements de 3 et 4 pièces, de 65 à 88m2, sont prolongés de larges balcons exposés plein Sud ouvrant sur le paysage et les massifs environnants. Entièrement meublés, équipés et décorés dans un style résolument contemporain, les intérieurs des appartements font écho à l’atmosphère atypique de la station.

À Plagne Centre, c’est aux portes de l’un des plus grands domaines skiables au monde, Paradiski, qu’un petit bout d’Eden, Manaka, s’ouvre sur un environnement majestueux tout en ayant le supplément d’âme des villages de montagne qui constellent ce territoire. À 1970 mètres d’altitude, à la croisée des territoires, les stations des Arcs et de Peisey-Vallandry à portée de spatule, La Plagne c’est l’immersion pleine nature garantie.

Les appartements du 2 au 4 pièces, de 38 à 85m2, meublés, équipés, décorés et prolongés par de grands balcons offrent une immersion skis aux pieds au cœur d’un panorama ouvert à 360° sur les Alpes.

Des espaces bien-être à haute valeur ajoutée

Chacune des trois résidences offre des espaces détente signés MGM. Des lieux d’exception qui garantissent des expériences bien-être au sommet. Les Spa Montagnes du Monde viennent compléter les prestations haut de gamme des programmes MGM : piscine intérieure chauffée, hammam, sauna, bains bouillonnants, salle de fitness et espace de soins intégrés pour des après-skis hautement privilégiés. Avec des soins prodigués à base de produits Pure Altitude confectionnés à Megève à partir de plantes de montagne, les rituels sensoriels sont de vrais instants de bonheur dont les hôtes ne pourront que se souvenir.

L’art de construire à son excellence

Architectures respectueuses de l’environnement naturel et patrimonial dans lequel elles s’implantent, matériaux nobles en fusion avec l’esprit montagne, volumes généreux, décoration soignée, prestations haut de gamme et confort optimal, des atouts qui garantissent la réalisation d’un habitat de prestige.

« À toute altitude, la signature MGM conjugue excellence et bien-être en toute harmonie pour des constructions audacieuses et raffinées en accord parfait avec le paysage qui les encadre. » déclare Nicolas Grizard, directeur commercial MGM Constructeur.

