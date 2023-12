Michaël Carton, fondateur de Consortium immobilier, depuis peu dans le giron du groupe Septeo est passé par le studio de Mon Podcast Immo à Immo, le Congrès immobilier FNAIM. Invité d’Ariane Artinian, il évoque l’importance pour les professionnels de l’immobilier de continuer entrer des mandats de vente en dépit du retournement du marché. Extraits choisis.

« Notre objectif est d’apporter un plus à nos clients et de les aider à traverser ces périodes un peu plus délicates, explique t-il. Nous observons une contraction du marché, mais cela varie selon les régions. Certaines sont toujours sur des marchés de vendeurs, tandis que d’autres sont passées à des marchés d’acheteurs. »

Comment son logiciel aide-t-il les professionnels de l’immobilier ? « Notre outil permet aux agents immobiliers d’estimer le prix du bien en se basant sur diverses données, notamment les biens vendus et ceux en commercialisation dans le secteur« .

La règle des 3 D pour prédire les prix de l’immobilier

« Pour avoir des mandats au bon prix… on les trouve souvent dans les nouveaux arrivants sur le marché, » explique-t-il. Il met en lumière l’importance de se détacher des prix d’avant le retournement du marché.

Comment ? En s’appuyant sur la Big Data. « Nous nous concentrons sur des éléments prédictifs comme les divorces, les décès et les déménagements pour aider les agents immobiliers.«

Et de poursuivre : « Notre outil est capable de fournir des informations prédictives sur les biens susceptibles d’arriver sur le marché, en se concentrant sur les « règles des 3D » – divorces, décès, et déménagements. Cela nous permet notamment de fournir à nos clients des informations pertinentes pour simplifier la prospection. »

A lire et à écouter aussi « L’IA pour améliorer la rentabilité des agents immobiliers », Jean-Pierre Domingo (Septeo)

Un bien au bon prix suscite toujours de l’intérêt

Sa vision du marché en 2024 ? « Je n’ai pas de boule de cristal, mais je pense que biens trop chers devront baisser pour répondre à la demande des acheteurs. Un bien en parfait état peut connaître une baisse de 5 à 10%, tandis que pour ceux nécessitant des travaux, la baisse peut être plus significative, allant de 10 à 20%. »

Dans ce contexte de « retournement du marché« , Michaël Carton conseille aux professionnels de l’immobilier de continuer à décrocher des mandats de vente au bon prix. « Même si le nombre d’acheteurs a diminué, un bien correctement prix suscite toujours de l’intérêt. C’est essentiel pour bien naviguer dans le marché actuel.«