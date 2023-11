Michaël Benchabat, fondateur du réseau de mandataires immobiliers MeilleursBiens parle innovation et IA au micro d’Ariane Artinian.

Michaël Benchabat est l’invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo enregistré en direct du RENT, le salon de la Proptech. Le fondateur de MeilleursBiens, partage ses perspectives et conseils lors du salon RENT, offrant une vision précieuse pour les agents immobiliers et mandataires.

Néo, un outil révolutionnaire boosté à l’IA

MeilleursBiens a embrassé l’innovation à travers l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) d’abord dans son chatbot puis dans son logiciel de transaction « Néo » qui utilise l’IA notamment la rédaction d’annonces immobilières et pour le home staging instantané.

« Premier logiciel de transaction et de diffusion développé en interne en France, Néo est un outil révolutionnaire », explique t-il.

Et de poursuivre » Néo intègre désormais des capacités avancées d’IA pour générer des rapports de visite et des communications personnalisées dans plusieurs langues, contribuant à une efficacité accrue pour les conseillers immobiliers« .

Michaël Benchabat conseille aux agents d’exploiter de telles technologies pour améliorer leur efficacité. Avec Néo, les tâches comme la rédaction d’annonces et la communication client deviennent plus rapides et personnalisées.

L’innovation pour réduire les coûts et améliorer les services

MeilleursBiens prévoit de dépasser le cap des 500 agents mandataires d’ici la fin de l’année, « cela signifie saisir les opportunités d’expansion et de réseautage pour développer leur activité« .

Michaël Benchabat se félicite « de contacts avec plusieurs agences immobilières, témoignant de l’intérêt croissant pour des solutions technologiques permettant de réduire les coûts et d’améliorer les services. »

Interrogé sur le ralentissement actuel du marché immobilier, l’entrepreneur analyse la situation « comme un retour à la normalité après une période atypique caractérisée par des taux de crédit exceptionnellement bas et un volume élevé de transactions« . Et souligne l’importance de l’adaptation pour les acheteurs, les vendeurs face à ce changement.

Quant aux professionnels de l’immobilier ? « Ils doivent maintenir des standards élevés et une gestion financière prudente« . Dont acte.