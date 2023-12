Crédit immobilier : « Le courtier, un atout pour optimiser son dossier de prêt », Alexandre Rossetto

En matière de crédit immobilier, la réussite d’un projet repose sur la qualité du dossier de prêt. Face à un processus d’approbation de plus en plus exigeant, Prelys Courtage, expert en crédit immobilier, dévoile les conseils essentiels pour maximiser ses chances d’approbation et offre un regard sur les tendances actuelles du marché.

Bien plus qu’un simple intermédiaire financier, le courtier joue un rôle crucial dans la réussite d’un projet immobilier. La première prise de contact avec un courtier doit intervenir le plus tôt possible. Cela permettra au courtier d’informer, d’anticiper et de mettre en place avec le client un plan d’action pour corriger ce qui peut entacher son dossier. Plus tôt la rencontre a lieu et mieux il pourra aider dans la réussite du projet.

“On peut comparer cette approche à une réussite sportive. Il ne faut pas négliger l’importance de la préparation pour atteindre les objectifs fixés. Le rôle du courtier va au-delà de trouver les meilleures conditions financières du moment, il s’agit de guider les clients à travers les spécificités de financement de leur secteur géographique”, précise Alexandre Rossetto, Responsable de Région pour Prelys Courtage.

Les courtiers examinent le dossier au-delà du taux d’endettement

Dans un contexte où l’accès au crédit immobilier est devenu plus complexe, les courtiers doivent adopter une approche holistique dans l’évaluation des dossiers de prêt. Le savoir-faire du courtier dans la présentation de la demande de crédit est un véritable savoir-faire et il y a un retour en force de cette expertise dans l’obtention du financement.

« Nous ne regardons pas qu’un taux d’endettement. Nous réalisons une analyse globale du dossier avec des critères tels que le reste à vivre, la gestion des comptes, et l’épargne post-opération, un critère de plus en plus crucial pour les banques aujourd’hui », reprend Alexandre Rossetto.

Les tendances dans le domaine du crédit immobilier sont cycliques et les courtiers doivent mettre un point d’honneur à rester informés et adaptables aux changements du marché pour anticiper l’approche client. Il faut souligner également l’importance de rester proche des partenaires bancaires pour délivrer le meilleur conseil et service aux clients et aux partenaires professionnels de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.

Le rôle des nouvelles technologies

En ce qui concerne l’impact des nouvelles technologies, il est certain que les outils digitaux, tels que la gestion électronique des documents, simplifient le processus pour les clients tout en permettant aux courtiers de rassembler des dossiers complets répondant aux normes des banques.

Cependant, malgré l’émergence des plateformes numériques, la relation courtier/banquier reste primordiale pour faire avancer ou débloquer certains dossiers.