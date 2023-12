Fabrice Houlé, fondateur de Zelok, est l’invité de Mon Podcast Immo, en live d’Immo le Congrès immobilier FNAIM. Il répond aux questions d’Ariane Artinian et présente une nouveauté : le Pack Express.

Pérenniser les revenus de l’agent immobilier et faire gagner du temps

Les agents immobiliers doivent pérenniser leurs revenus avec la location et la gestion locative … Et pour Fabrice Houlé, l’opération est d’autant plus gagnante, qu’avec Zelok, ils peuvent gagner du temps dans la constitution et la vérification des dossiers des locataires.

« Pour gagner des parts de marché, les professionnels doivent travailler mieux et proposer des services. La plateforme Zelok est gratuite pour les professionnels. Pourquoi s’en passer ? »

L’avantage de Zelok ? La plateforme réalise certaines tâches à la place des agents immobiliers. A titre d’exemple : la relance du candidat à la location qui n’a pas fourni toutes les pièces est automatique.

Vérifier l’authenticité des documents

« Notre crédo c’est d’améliorer l’expérience client. Pour cela, deux axes : le gain de temps et la lutte contre la fraude documentaires. Il faut savoir qu’1 dossier sur 5 en France comportent de fausses pièces. Un agent immobilier, seul dans son coin, n’a pas entre les mains tous les outils qui lui permettent de vérifier l’authenticité des documents. »

Avec le Pack express, Zelok se porte garant du candidat locataire

« L’enjeu sur un marché locatif tendu, c’est la rapidité, pour éviter qu’un logement passe sous le nez du locataire faute de n’avoir pas constitué ou transmis son dossier dans temps, analyse Fabrice Houlé. Avec le Pack express, l’agent propose une innovation à ses clients locataires.« .

Et de poursuivre : « Zelok permet au candidat locataire de faire une vérification biométrique de son identité. Il récupère sur impot.gouv les informations sur ses revenus.«

« Très rapidement, ainsi, Zelok délivre un accord de garanti, le Pack Express, qui stipule au candidat qu’il peut se loger pour tel loyer. Le candidat a donc la possibilité ensuite de se présenter dans n’importe quelle agence puisque Zelok se porte garant« , se félicite Fabrice Houlé.