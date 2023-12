Nomination : José María Carpio, nouveau directeur national d’Urbanitae en France

La plateforme de crowdfunding immobilier Urbanitae s’ouvre à l’international avec de premières opérations en France.

La plateforme espagnole de crowdfunding immobilier souhaite financer plus de 20 millions d’euros de projets en France courant 2024.

Depuis qu’elle a reçu l’autorisation de la CNMV en juin 2019 – cette société espagnole a financé des projets pour plus de 200 millions d’euros ce mois-ci consolidant ainsi sa position de première plateforme de crowdfunding en Espagne.

Financer 20 millions d’euros de projets en 2024

Avec l’objectif d’atteindre un volume de 20 millions d’euros de projets financés au cours de la première année d’activité, Urbanitae déploiera en France sa propre équipe dirigée par José María Carpio. Ce professionnel a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et du développement immobilier, tant sur les marchés espagnols que français.

En France, il a occupé des postes à responsabilité au sein de Financière Rive Gauche (FRG) et du Groupe Atland. Auparavant, il avait occupé des fonctions dans les entreprises espagnoles de promotion – Acciona et Metrovacesa. Depuis 2018, il se consacre à l’entreprise Fenext, spécialisée dans l’investissement immobilier durable, dont il est l’actionnaire fondateur.

Devenir la plus grande plateforme de crowdfunding en Europe

La France et le Portugal sont les deux premiers marchés sur la feuille de route du plan d’expansion d’Urbanitae. La société y finalisera par la suite son entrée en Italie dans les prochains mois. L’objectif est de devenir la plus grande plateforme de crowdfunding immobilier en Europe d’ici deux ans.

« En 2022, le financement participatif a levé 2,8 milliards d’euros sur le continent européen, doublant le nombre d’opérations comparé à 2021, et les prévisions de croissance future sont très élevées. C’est pourquoi nous souhaitons profiter de notre track record en Espagne et du succès du modèle que nous avons consolidé pour occuper une position notable sur ce marché », déclare Diego Bestard, CEO d’Urbanitae.

Spécialisé dans les grandes opérations

Urbanitae est spécialisée dans les transactions d’un montant compris entre 2 et 5 millions d’euros – le maximum autorisé par la CNMV -. À ce jour, elle a réalisé, avec plus de 70 promoteurs, plus de 120 opérations de financement, à travers plus de 75 000 investissements. En outre, elle a liquidé un total de 29 projets d’une valeur de 31 millions d’euros, ayant tous réalisé des bénéfices pour les investisseurs, + 16 % . *

L’élan qu’Urbanitae est en train de prendre fait suite à la récente nomination d’Edouardo Navarro au poste de président de la société. L’homme d’affaires espagnol, associé fondateur et président exécutif du gestionnaire de fonds Sherpa Capital, est lié au projet depuis sa création en tant qu’investisseur. Les autres actionnaires sont Andbank España, All Iron et K Fund.

* Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.)

Source : Urbanitae