Opération Pièces Jaunes : Foncia se mobilise pour les enfants et adolescents hospitalisés

Pour collecter un maximum de dons durant toute la période de collecte, Foncia mobilise l’ensemble de son réseau à travers différents leviers de communication et met à disposition des tirelires dans ses 600 agences. Pour participer activement à cette opération, Foncia met également à profit ses partenariats avec de nombreux clubs de rugby amateur sur tout le territoire ainsi que le Racing 92.

La solidarité au cœur de cette édition 2024

Pour la 4ème année consécutive, Foncia choisit de soutenir l’opération Pièces Jaunes en mettant en œuvre de nombreuses actions afin d’appeler le plus grand nombre à la générosité. Acteur engagé dans les territoires, Foncia assurera une communication massive (affiches, flyers, supports publicitaires…) dans ses 600 agences où des tirelires seront disposées. L’entreprise s’appuiera également sur son site Internet où l’on retrouve une page dédiée et sur ses réseaux sociaux pour relayer les messages de solidarité tout au long de l’opération.

Contre 1 dessin autour de l’univers du ballon ovale de la solidarité réalisé, 1€ sera reversé par Foncia aux Pièces Jaunes

Pour fédérer le plus grand nombre, Foncia fait vivre l’opération Pièces Jaunes partout en France à travers ses partenariats avec les clubs de rugby amateur. Concrètement :

Chaque club recevra 12 tirelires et un kit de communication pour encourager les dons ;

Foncia mettra en place un challenge où pour 1 dessin autour de l’univers du ballon ovale de la solidarité réalisé, 1€ sera reversé par Foncia aux Pièces Jaunes. Ce challenge sera amplifié grâce aux réseaux sociaux et une mécanique de communication dédiée.

Dans le cadre de son partenariat historique avec le Racing 92, Foncia promeut l’opération Pièces Jaunes lors de l’affiche phare du TOP 14 Racing 92 – Stade Toulousain qui se tiendra le 28 janvier à 21h, à Paris La Défense Aréna.

À cette occasion, Foncia installera aux abords du stade des tirelires géantes pour appeler les 20 000 spectateurs à la générosité. L’entreprise et le Racing 92 mettront en place une animation à la mi-temps afin d’encourager les dons. Foncia disposera de 500 places pour en faire bénéficier les équipes soignantes de la Fondation des Hôpitaux de Paris mais également des enfants des clubs amateurs ayant participé au challenge ainsi qu’à nos collaborateurs. Certains spectateurs pourront bénéficier d’un temps d’échange privilégié avec les joueurs du Racing 92.

Avec les clubs de rugby amateur et le Racing 92, Foncia amplifie son engagement

« Le succès des collectes est le fruit d’une responsabilité collective pour une cause commune. Au fur et à mesure des années, l’engagement des collaborateurs Foncia continue de croître et est devenu un vrai rendez-vous solidaire auquel nous sommes tous très attachés. Je remercie les collaboratrices et collaborateurs de Foncia qui, animés par leur esprit de solidarité, contribuent à améliorer le quotidien d’enfants malades et leurs parents. Cette année, je suis fière d’annoncer que nous allons encore plus loin grâce aux liens que nous avons avec de nombreux clubs de rugby et notre partenariat avec le Racing 92 pour amplifier nos actions sur tout le territoire », précise Laurence Batlle, présidente de Foncia ADB.

« En collaboration avec notre fidèle partenaire nous sommes fiers de mettre en lumière l’opération Pièces Jaunes lors de notre rencontre emblématique du Top 14 nous opposant au Stade Toulousain. Nous allons créer un moment propice pour encourager les dons de nos nombreux spectateurs et contribuer à cette noble cause », renchérit Laurent Travers, Président du Racing 92.