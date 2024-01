Century 21 France vient de publier son bilan du marché immobilier 2023. Dans Mon Podcast Immo, au micro d’Ariane Artinian, son président, Charles Marinakis, détaille ce qu’il faut retenir. Il précise sa vision de l’avenir et donne ses astuces pour sortir de cette crise.

16% de ventes en moins en 2023

L’année 2023 a connu trois grandes tendances. La première est la baisse du volume de transactions. Un volume d’environ « -16% chez les agents immobiliers, -18% chez les notaires et -20% chez d’autres confrères. »

La deuxième tendance à observer est la faiblesse de l’ajustement des prix. Une situation qui affecte moins la région d’île de France. « On imaginait que les prix s’ajusteraient de manière plus marquée. En réalité, il n’y a que sur la région Ile-de-France, hors Paris, où les prix ont vraiment baissé, explique Charles Marinakis. Conséquences, quand on extrait l’Ile-de-France du reste de la France, on s’aperçoit que les prix ont assez peu baissé en France en 2023. »

La troisième et dernière tendance est d’ordre régionale. « On n’arrive plus à trouver de dénominateur commun d’une ville à l’autre. Les marchés doivent s’étudier aujourd’hui de façon très sectorielle. »

Les professionnels de l’immobilier ont fait face à des baisses de prix en 2023. « J’aurais souhaité qu’elle soit plus marquée en 2023. Le pouvoir d’achat immobilier des Français a été amputé de 16%. Ce n’est ni de la faute des vendeurs ni celles des acquéreurs, c’est de l’Economie. »

Charles Marinakis poursuit : « Les taux d’intérêts ont été multipliés par 3 en 18 mois ou 24 mois. Mécaniquement, cela a désolvabilisé les Français. Donc, il faut reconstituer le pouvoir d’achat. »

Baisser les prix pour rendre les transactions possibles

À quoi s’attendre en 2024 ? « Je pense que 2024 sera une année de régularisation et d’ajustement entre acheteurs et vendeurs. Les acheteurs ont fait pas mal de concessions en 2023 : ils ont augmenté leur apport personnel, ils ont renoncé à des m². On espère que la baisse des taux leur redonnera du pouvoir d’achat en 2024. »

Cependant, les vendeurs devront faire encore plus d’efforts. « Si on cumule l’augmentation d’apport personnel, la baisse de la surface et la diminution des taux, on peut imaginer que les acheteurs récupèreront 9% à 10% de pouvoir d’achat mais il en manque encore 6 ou 7%, donc il faut que les vendeurs fassent un effort entre 7% et 10% pour rendre la transaction possible. »

960 agences immobilières Century 21

Century 21 France compte aujourd’hui 960 agences immobilières (contre 940 l’an passé) dont 26 agences Century 21 Fine Homes & Luxury. « On a la chance d’avoir un réseau qui existe depuis 36 ans. Avec des agences et des entreprises qui sont très ancrées localement et qui ont constitué un vrai fonds de commerce, une clientèle récurrente et un portefeuille de biens gérés. Notre marque est puissante, notre savoir faire formalisé. Globalement, on est un peu plus à l’abri du vent », répond Charles Marinakis.

Et de poursuivre : ‘Les agences en difficulté sont celles et ceux qui ont démarré leur activité récemment et qui n’ont pas eu le temps de constituer leur clientèle. »

Il reste serein face à la situation du marché. « Il faut s’inscrire dans le temps. C’est une histoire de temps l’immobilier. »